國際分析｜以黎達成停火協議 難助平定加沙局勢

以色列安全內閣日前批准與黎巴嫩真主黨的停火協議，協議於當地時間周三凌晨生效。停火協議符合以色列、真主黨及美國利益，雖然能為以黎帶來暫時和平，但如何落實面臨許多不確定性，地區局勢能否恢復穩定、加沙能否實現停火均仍充滿挑戰。 停火協議生效初時局勢平靜，但至本港時間昨晚，以軍稱其空軍打擊了黎巴嫩南部一個真主黨用於儲存中程火箭彈的倉庫，是停火生效後首次發動攻擊。較早時，以軍稱會根據協議在黎南逐步撤軍，但警告利塔尼河(Litani River)以北民眾暫不要向南移動，並宣布宵禁，惟據報有數以千計民眾急不及待開車返回黎南。真主黨則發表停火生效後首份聲明，沒明言停火，強調其戰士會維持充分裝備，防範以軍攻擊並監視對方撤出黎南，同時聲言將繼續支持巴人。

今次以黎衝突是新一輪以巴衝突爆發後的地區「外溢效應」。去年10月7日以來，真主黨隔著以黎邊界與以軍交火，支援在加沙的巴勒斯坦激進組織哈馬斯，以軍則用空襲和炮擊回敬。自今年9月起，以黎衝突急速升級。 以色列 真主黨 拜登政府 各有盤算 以黎在此刻達成停火協議達成，是基於自身利益考量。以色列方面，內塔尼亞胡面臨日益增加的國內壓力。以色列已擊斃多名真主黨領袖及成員，逐漸意識到繼續在黎巴嫩的軍事行動，效益已遞減；而徹底鏟除真主黨又非以方目標，在加沙戰事持續下，在現階段跟真主黨停火是最佳選擇。內塔尼亞胡在電視講話亦表明，以軍已摧毀真主黨大部分武器、對方威脅已大不如前。他揚言停火協議可讓以軍休養生息、重整裝備，聚焦伊朗威脅和孤立哈馬斯。

對真主黨來說，停火有利保留剩餘實力。真主黨跟以軍作戰的過程中，指揮體系、戰鬥人員和武器裝備均受沉重打擊，預料未來數年很難回復元氣；況且真主黨與以軍作戰持續愈長，在黎巴嫩國內面對的輿論壓力將愈大，作為政黨的它，在國會的議席亦恐減少。 對美國而言，總統拜登急於在明年1月卸任前，留下所謂的「政治遺產」。在此時促成以黎達成停火協議，將成為他及外交班子的一次重大勝利，之後以軍如何狂轟加沙、巴人死傷如何增加，也是下任總統特朗普處理的事。



協議內難以解決的問題 根據以黎停火協議內容，真主黨及所有黎巴嫩武裝團體承諾不對以色列發動任何攻擊、以方停止對黎巴嫩境內的軍事打擊，兩國均保有自衛權；黎巴嫩軍隊和國內安全部隊將駐守該國南部，防止真主黨在區內重整；以軍將在60天內逐步撤出黎南，真主黨亦須從以黎邊界的藍線及利塔尼河之間的地區撤走。以黎雙方並將建立委員會，與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊合作，監督協議執行情況。內塔尼亞胡揚言，若真主黨有任何違反停火協議的行為，以色列將以武力回應，先旨聲明「停火期限取決於真主黨」。

根據2006年以黎停火的經驗，雙方確曾經歷一段相對平靜日子，但衝突並未徹底消失。06年的協議即「聯合國安理會1701號決議」(UN Security Council Resolution 1701)，是今次停火協議基礎，依賴黎巴嫩軍隊監管真主黨，但問題是其無法控制對方；協議同時要靠聯合國維和部隊監察真主黨動態，但部隊並無在軍事上對抗真主黨的權力。這些問題若沒有解決，以黎可停火多久仍是疑問。 在真主黨目前元氣大傷下，停火協議料有暫時作用，但巴勒斯坦問題是中東問題核心，以黎停火協議難以複製至加沙。英國皇家聯合研究所(Royal United Services Institute)地緣政治專家海勒(HA Hellyer)直言，以黎停火根本「對加沙毫無意義」(means nothing for Gaza)。

內塔尼亞胡騎虎難下 內塔尼亞胡政府目前意圖不明，在先後擊殺哈馬斯領袖哈尼亞(Ismail Haniyeh)及繼任人辛瓦爾(Yahya Sinwar)後，仍似無意終止加沙戰事，戰後計劃也是未知數。內塔尼亞胡過去多次聲言要徹底鏟除哈馬斯勢力，但任何人也知道這是不可能的任務。內塔尼亞胡在國內面對極右翼勢力壓力，政府內部各路人馬對加沙問題有自身利益及立場考量，包括誓要把巴人逐出加沙；內塔尼亞胡一日不停火，可保權力及個人安全。國際刑事法院近日向內塔尼亞胡發出逮捕令，使以色列進一步受孤立，也可能令他更加騎虎難下。有美國官員透露，拜登政府仍會推動一項向以色列出售總值6.8億美元的武器計劃，涉及數千枚聯合直接攻擊彈藥套件以及小直徑炸彈，或許反映華府也沒預期戰爭會於短期內結束。