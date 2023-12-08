國際分析｜內閣民望陷危險區 日揆岸田文雄隨時下台？

日本首相岸田文雄近期頻頻見報，內容不止圍繞施政，而是其已跌入「危險區」的民望，令人關注其下台之日是否已在倒數。日本多間傳媒近日的民調顯示，岸田內閣支持率續跌，創自民黨2012年再上台以來新低。岸田本想藉著9月改組內閣打造改革形象，催谷民望，並為出戰明年9月自民黨總裁選舉作準備，但這算盤顯然打不響，主因是經濟政策不得民心，加上閣員連爆醜聞，令民望難以「止瀉」。 岸田內閣民望多月前已不斷下滑，上月再現明顯跌幅。《朝日新聞》、《讀賣新聞》及時事通訊社民調顯示，岸田內閣支持率分別為25%、24%和21.3%，均創自民黨12年12月重新上台以來新低，其中《讀賣新聞》的調查更較10月時暴跌10個百分點。在日本政壇，內閣民望低於30%即被視為進入「危險區」。連同上月調查在內，岸田內閣民望已連續數月處於此區間。

自民黨支持率同樣低迷，時事通訊社民調顯示，該黨民望降至19.1%，是其2012年12月再上台以來，首度跌破兩成。 「青木法則」反映有倒台可能 日本政壇亦流傳所謂的「青木法則」，由已故前國會議員青木幹雄提出。其說法是，當內閣民望與執政聯盟第一大黨(目前是自民黨)民望相加，即所謂的「青木率」低於50%時，政權施政將舉步維艱，甚至可能倒台。目前岸田政權的「青木率」在部分民調已跌穿50%，未跌穿的也相距不遠矣。

岸田內閣民望低迷有兩大主因，其一是經濟政策。受國際糧食及能源危機等影響，加上日圓自2022年初起大幅貶值，高度依賴進口的日本物資成本激增、物價大漲。岸田政府雖採取要求企業加薪等措施，但效果有限，民眾購買力嚴重縮水。

「減稅」被指屬語言偽術 政府上月初提出新的經濟刺激方案，稱要把過去兩年增加的稅收，以減稅方式「退還國民」，以應對物價高漲，但財務大臣鈴木俊一卻潑冷水，稱過去徵收的稅額早已用掉。 再者，岸田政府大幅增加的防衛費中，包含了「防衛增稅」，意指會透過提高企業所得稅、個人稅款及煙草稅等幫補國防開支，令部分民眾認為岸田政府所謂的「減稅」只是語言偽術。岸田政府又提出提高公共醫療保險費，以加強「少子化對策」(應對生育率低問題)，亦遭很多民眾反對，《朝日新聞》民調顯示反對比例達68%。

內閣高官連爆醜聞 連爆醜聞是打擊岸田內閣民望的另一原因。岸田今年9月第二次內閣改組，更換了外務大臣、防衛大臣等13名閣僚，然而10月下旬以來，4名高官先後爆醜聞，分別是文部科學政務官山田太郎爆婚外情、法務副大臣柿澤未途涉違選舉法、財務副大臣神田憲次名下公司欠稅，防衛省政務官三宅伸吾則被爆性騷擾女下屬，其中前三人已辭職。 在野黨紛紛要求追究岸田的任命責任，其用人能力亦備受質疑，尤其是柿澤管法務卻違法、神田管財務卻欠稅，相當諷刺。此外，自民黨多個派閥最近亦被爆政治資金記錄有問題，其中包括岸田自己領導的岸田派，令本來已醜聞纏身的岸田政府，再添污點。