熱門搜尋:
農曆新年2024 情人節2024 年宵2024 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-13 22:34:09

國際分析｜寧被鬧爆也玩TikTok 拜登為搶年輕人票「跪低」博一鋪

分享：
拜登忽然玩TikTok，令各界驚訝。(互聯網)

拜登忽然玩TikTok，令各界驚訝。(互聯網)

美國政府一直指控中國企業字節跳動旗下抖音海外版TikTok，會分享數據予中國政府，威脅國家安全，拜登政府已禁止聯邦政府近400萬僱員在政府設備上使用TikTok，並尋求全國禁用。但角逐連任的拜登日前突「反其道而行」，在TikTok發布首個拉票片段(圖)，料因選情有隱憂而想拉攏年輕選民救亡，隨即惹朝野狠批。白宮以官腔回應事件，稱政府立場無變。

拜登競選團隊日前在TikTok上載片段，可見拜登回答「二選一」問題。他先被問及在美式足球超級碗決賽隊伍、堪薩斯城酋長和三藩市淘金者中，支持哪一隊；然後再被問在美國總統大選中支持「特朗普還是拜登？」拜登答曰，「你開玩笑嗎？(當然是)拜登」。片段隨即錄得逾550萬瀏覽人次，而拜登的TikTok帳戶的追隨者亦突破5.7萬。拜登競選團隊似乎甚為滿意，自詡在不斷進化的媒體環境中找到接觸選民的新途徑。

拜登玩TikTok搶年輕人票。(互聯網)

拜登玩TikTok搶年輕人票。(互聯網)

美國大選2024｜TikTok美國用戶增至1.7億

根據TikTok數據，其目前在美國有1.7億用戶，較一年前的1.5億增幅可觀。美國自上屆特朗普政府時代起，千方百計打壓TikTok，拜登如今跟潮流玩TikTok吸票，料因選情有隱憂而「豁出去」。美國全國廣播公司(NBC)日前公布的民調顯示，47%受訪者支持特朗普重返白宮，較支持拜登連任高5個百分點，差距為至今最大，該調查同時反映拜登支持度每況愈下。

美國大選2024｜以巴衝突加劇年輕選票流向特朗普

「年紀太大」持續成為拜登的「致命傷」。多項民調顯示，拜登在年輕選民中的支持率落後於特朗普，與2020年的壓倒優勢對比鮮明。《紐約時報》和錫耶納學院去年12月發布的民調顯示，特朗普在18至29歲選民中領先拜登6個百分點，較上屆落後拜登24個百分點，有天淵之別，部分原因是年輕選民不滿拜登在以巴衝突的立場，料當中持反以立場者會轉投特朗普。

Ad Block

參議院情報委員會主席、民主黨人沃納稱，擔心拜登團隊使用TikTok，會在TikTok威脅國家安全問題上，發出令人混淆訊息；多名共和黨人亦批評拜登加入TikTok。白宮國家安全委員會發言人柯比回應稱，聯邦政府裝備22年起禁用TikTok的政策沒變，「國家安全委員會對於在政府設備上使用TikTok所涉及的國家安全關注，看法沒有任何改變。該政策仍然有效。」

美國大選2024｜進一步封殺TikTok行動 已陷停頓

美國財政部領導的美國外國投資委員會(CFIUS)去年3月要求TikTok的中國持分者出售股分，否則將面臨在美國全面禁用的可能，但政府至今未有行動；國會試圖禁止TikTok或賦予政府新工具施加限制的行動亦已陷停滯。有調查顯示，63%美國年輕人有玩TikTok，其如此炙手可熱，料美國今年大選年內不會有進一步封殺行動。

Ad Block
美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，MSG SPORTS。 美股｜2024年十大選股名單，百事可樂。 美股｜2024年十大選股名單，U-Haul。 美股｜2024年十大選股名單，Hertz Global。 美股｜2024年十大選股名單，雪佛龍。 美股｜2024年十大選股名單，BioNTech。 美股｜2024年十大選股名單，巴里克黃金。 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴。 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴。 美股｜2024年十大選股名單，巴郡。 美股｜2024年十大選股名單，Alphabet。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受