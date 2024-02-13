國際分析｜寧被鬧爆也玩TikTok 拜登為搶年輕人票「跪低」博一鋪

美國政府一直指控中國企業字節跳動旗下抖音海外版TikTok，會分享數據予中國政府，威脅國家安全，拜登政府已禁止聯邦政府近400萬僱員在政府設備上使用TikTok，並尋求全國禁用。但角逐連任的拜登日前突「反其道而行」，在TikTok發布首個拉票片段(圖)，料因選情有隱憂而想拉攏年輕選民救亡，隨即惹朝野狠批。白宮以官腔回應事件，稱政府立場無變。 拜登競選團隊日前在TikTok上載片段，可見拜登回答「二選一」問題。他先被問及在美式足球超級碗決賽隊伍、堪薩斯城酋長和三藩市淘金者中，支持哪一隊；然後再被問在美國總統大選中支持「特朗普還是拜登？」拜登答曰，「你開玩笑嗎？(當然是)拜登」。片段隨即錄得逾550萬瀏覽人次，而拜登的TikTok帳戶的追隨者亦突破5.7萬。拜登競選團隊似乎甚為滿意，自詡在不斷進化的媒體環境中找到接觸選民的新途徑。

美國大選2024｜TikTok美國用戶增至1.7億 根據TikTok數據，其目前在美國有1.7億用戶，較一年前的1.5億增幅可觀。美國自上屆特朗普政府時代起，千方百計打壓TikTok，拜登如今跟潮流玩TikTok吸票，料因選情有隱憂而「豁出去」。美國全國廣播公司(NBC)日前公布的民調顯示，47%受訪者支持特朗普重返白宮，較支持拜登連任高5個百分點，差距為至今最大，該調查同時反映拜登支持度每況愈下。 美國大選2024｜以巴衝突加劇年輕選票流向特朗普 「年紀太大」持續成為拜登的「致命傷」。多項民調顯示，拜登在年輕選民中的支持率落後於特朗普，與2020年的壓倒優勢對比鮮明。《紐約時報》和錫耶納學院去年12月發布的民調顯示，特朗普在18至29歲選民中領先拜登6個百分點，較上屆落後拜登24個百分點，有天淵之別，部分原因是年輕選民不滿拜登在以巴衝突的立場，料當中持反以立場者會轉投特朗普。