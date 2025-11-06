國際分析｜特朗普無符 90後穆斯林新星當選紐約市長 美民主黨下屆大選有轉機？

34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長，亦是該市逾130年來最年輕市長。屬於民主黨「進步派」的曼達尼是一名出生於烏干達的「90後」印度裔穆斯林，因民生政策及特殊身份當選，反映紐約民眾對生活現狀和民主黨建制派的不滿，他的勝選讓近年陷入頹勢的民主黨看到了希望。 「跟銀行打交道」經歷驅使從政 曼達尼7歲隨家人移居紐約，長大後在美國鮑登學院(Bowdoin College)取得非洲研究學士學位，2018年入籍。曼達尼曾擔任房地產顧問，幫助紐約皇后區低收入家庭解決貸款危機、避免房屋被收回。他說，正是這段「每天與唯利是圖的銀行打交道的經歷」促使他從政。

曼達尼2020年當選紐約州眾議員，之後兩次連任。今年6月，他在初選中爆冷擊敗政治資本雄厚的紐約州前州長科莫(Andrew Cuomo)，獲得紐約市長民主黨候選人的提名。科莫其後以獨立候選人身份繼續參選，選舉於是出現曼達尼、科莫以及共和黨候選人斯利瓦(Curtis Sliwa)三人相爭局面。 桑德斯賀錦麗奧巴馬等支持 曼達尼屬於民主黨「進步派」，初選時獲曾兩度參加總統選舉民主黨內初選的政壇老將桑德斯(Bernie Sanders)等左派人士鼎力支持，選前再獲前副總統賀錦麗(Kamala Harris)、紐約州州長霍楚爾(Kathy Hochul)以及眾議院民主黨領袖傑弗里斯(Hakeem Jeffries)背書；而前總統奧巴馬亦於本月1日致電曼達尼，表示願為其出謀劃策。民主黨「大佬」出面增加了曼達尼勝選的籌碼，其支持率一直領先。

由於斯利瓦支持率較低，總統特朗普等共和黨人為阻止曼達尼勝選，轉而支持「溫和派民主黨人」科莫，並試圖勸退斯利瓦。久勸未果後，特朗普直接呼籲選民投票給科莫，但曼達尼最終仍以約9個百分點的優勢獲勝。 曼達尼政綱 狂吸低收入群體票 分析人士認為，曼達尼勝選主要有政策對路、背景加分、對手弱勢三大因素。首先，他的主張回應了紐約市民當前最迫切需求。據報紐約目前有四分一無法負擔房屋及食品等基本生活必需品；有美國房地產網站數據顯示，紐約市房租中位數6月突破4,000美元，較去年同期漲5.3%。曼達尼的競選政綱包括「提高生活可負擔性」，聲言要解決生活成本飆升問題，主張對富人及大企業增稅，並提出免費托兒、免費公共交通、凍結房租、新建可負擔房屋，以及開設公營食品雜貨店等。相關政策讓他獲得打工仔及低收入階層支持。

年齡宗教及族裔背景加分 曼達尼的年齡、宗教及族裔背景，也為他加分不少。他採取「無處不在」的競選策略，結合街頭及社交平台宣傳，博得年輕選民好感。紐約市擁有全美最大的穆斯林群體，穆斯林人口達80萬。曼達尼本人是穆斯林，而且在以巴問題上明確支持巴勒斯坦，贏得了穆斯林群體支持。他並突出自己來自非洲以及印度裔的身份，既迎合了紐約市的多元化，也提升自己在少數族裔中的人氣。 反觀，曼達尼的主要對手科莫只沿襲傳統競選套路，指責曼達尼資歷尚淺、政策激進以及持有所謂「反猶」立場，藉以試圖逆轉選情。科莫2021年時任紐約州州長時，因爆出性醜聞而辭職，負面影響一直難以消除。此外，特朗普對科莫的「支持」，某程度上限制了他對中左翼選民的吸引力。

「民主黨回來了」反映要擺脫建制路線 曼達尼當選，加上在取得本來在共和黨手上的弗吉尼亞州州長席位等，令民主黨人鼓舞不已。眾議院民主黨領袖傑弗里斯在社交平台稱「民主黨在全國多場選舉中決定性擊敗特朗普和共和黨人」，「民主黨回來了」。 民主黨或將在2026年中期選舉，以及2028年大選中複製曼達尼的「成功經驗」。美國政治學者、紐約州民主黨前執行主任巴西爾·斯米克萊(Basil Smikle)認為，曼達尼勝選反映民主黨需要改革，並且要更徹底地擺脫建制派路線。

紓困政策 須燒錢逾百億美元 但曼達尼及其代表的「進步派」能否推動民主黨實現「中興」目前還難以判斷。曼達尼的政策主張華麗動聽，但落實時恐受到多方掣肘，其中他的「提高生活可負擔性」方案需動用逾百億美元資金，另有輿論認為他的加稅政策，可能導致有錢人及大企業撤出紐約，進而影響稅收基礎以及公共服務的可持續性。此外，特朗普政府此前又揚言，若曼達尼當選並推行其政策，聯邦政府僅會向紐約市提供「最低限度」的聯邦資金支持，一旦紐約市財政告急，中央也不會出手相救。若曼達尼無法落實他提出的民生政策，其個人和民主黨「進步派」的信譽恐將受打擊。