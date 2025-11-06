熱門搜尋:
林作 壽司郎 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-11-06 17:07:23

國際分析｜特朗普無符 90後穆斯林新星當選紐約市長 美民主黨下屆大選有轉機？

分享：
34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社)

34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社)

34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長，亦是該市逾130年來最年輕市長。屬於民主黨「進步派」的曼達尼是一名出生於烏干達的「90後」印度裔穆斯林，因民生政策及特殊身份當選，反映紐約民眾對生活現狀和民主黨建制派的不滿，他的勝選讓近年陷入頹勢的民主黨看到了希望。

「跟銀行打交道」經歷驅使從政

曼達尼7歲隨家人移居紐約，長大後在美國鮑登學院(Bowdoin College)取得非洲研究學士學位，2018年入籍。曼達尼曾擔任房地產顧問，幫助紐約皇后區低收入家庭解決貸款危機、避免房屋被收回。他說，正是這段「每天與唯利是圖的銀行打交道的經歷」促使他從政。

adblk5

曼達尼2020年當選紐約州眾議員，之後兩次連任。今年6月，他在初選中爆冷擊敗政治資本雄厚的紐約州前州長科莫(Andrew Cuomo)，獲得紐約市長民主黨候選人的提名。科莫其後以獨立候選人身份繼續參選，選舉於是出現曼達尼、科莫以及共和黨候選人斯利瓦(Curtis Sliwa)三人相爭局面。

桑德斯賀錦麗奧巴馬等支持

曼達尼屬於民主黨「進步派」，初選時獲曾兩度參加總統選舉民主黨內初選的政壇老將桑德斯(Bernie Sanders)等左派人士鼎力支持，選前再獲前副總統賀錦麗(Kamala Harris)、紐約州州長霍楚爾(Kathy Hochul)以及眾議院民主黨領袖傑弗里斯(Hakeem Jeffries)背書；而前總統奧巴馬亦於本月1日致電曼達尼，表示願為其出謀劃策。民主黨「大佬」出面增加了曼達尼勝選的籌碼，其支持率一直領先。

由於斯利瓦支持率較低，總統特朗普等共和黨人為阻止曼達尼勝選，轉而支持「溫和派民主黨人」科莫，並試圖勸退斯利瓦。久勸未果後，特朗普直接呼籲選民投票給科莫，但曼達尼最終仍以約9個百分點的優勢獲勝。

曼達尼政綱 狂吸低收入群體票

分析人士認為，曼達尼勝選主要有政策對路、背景加分、對手弱勢三大因素。首先，他的主張回應了紐約市民當前最迫切需求。據報紐約目前有四分一無法負擔房屋及食品等基本生活必需品；有美國房地產網站數據顯示，紐約市房租中位數6月突破4,000美元，較去年同期漲5.3%。曼達尼的競選政綱包括「提高生活可負擔性」，聲言要解決生活成本飆升問題，主張對富人及大企業增稅，並提出免費托兒、免費公共交通、凍結房租、新建可負擔房屋，以及開設公營食品雜貨店等。相關政策讓他獲得打工仔及低收入階層支持。

adblk6
34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社) 34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社) 34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社) 34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社) 34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社) 34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社) 34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社) 34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社) 34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社) 34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社) 34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社) 34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社) 34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社) 34歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)勝選成為紐約歷史上首位穆斯林市長。(美聯社)

年齡宗教及族裔背景加分

曼達尼的年齡、宗教及族裔背景，也為他加分不少。他採取「無處不在」的競選策略，結合街頭及社交平台宣傳，博得年輕選民好感。紐約市擁有全美最大的穆斯林群體，穆斯林人口達80萬。曼達尼本人是穆斯林，而且在以巴問題上明確支持巴勒斯坦，贏得了穆斯林群體支持。他並突出自己來自非洲以及印度裔的身份，既迎合了紐約市的多元化，也提升自己在少數族裔中的人氣。

反觀，曼達尼的主要對手科莫只沿襲傳統競選套路，指責曼達尼資歷尚淺、政策激進以及持有所謂「反猶」立場，藉以試圖逆轉選情。科莫2021年時任紐約州州長時，因爆出性醜聞而辭職，負面影響一直難以消除。此外，特朗普對科莫的「支持」，某程度上限制了他對中左翼選民的吸引力。

adblk7

「民主黨回來了」反映要擺脫建制路線

曼達尼當選，加上在取得本來在共和黨手上的弗吉尼亞州州長席位等，令民主黨人鼓舞不已。眾議院民主黨領袖傑弗里斯在社交平台稱「民主黨在全國多場選舉中決定性擊敗特朗普和共和黨人」，「民主黨回來了」。

民主黨或將在2026年中期選舉，以及2028年大選中複製曼達尼的「成功經驗」。美國政治學者、紐約州民主黨前執行主任巴西爾·斯米克萊(Basil Smikle)認為，曼達尼勝選反映民主黨需要改革，並且要更徹底地擺脫建制派路線。

adblk8

紓困政策 須燒錢逾百億美元 

但曼達尼及其代表的「進步派」能否推動民主黨實現「中興」目前還難以判斷。曼達尼的政策主張華麗動聽，但落實時恐受到多方掣肘，其中他的「提高生活可負擔性」方案需動用逾百億美元資金，另有輿論認為他的加稅政策，可能導致有錢人及大企業撤出紐約，進而影響稅收基礎以及公共服務的可持續性。此外，特朗普政府此前又揚言，若曼達尼當選並推行其政策，聯邦政府僅會向紐約市提供「最低限度」的聯邦資金支持，一旦紐約市財政告急，中央也不會出手相救。若曼達尼無法落實他提出的民生政策，其個人和民主黨「進步派」的信譽恐將受打擊。

adblk9

相對寬鬆對待非法移民 惹特朗普不滿

再者，曼達尼可能持續面臨來自特朗普政府和共和黨的打壓。他主張強化紐約的「庇護城市」地位，即對非法移民採取較寬鬆政策，特朗普曾威脅稱，若曼達尼阻礙打擊非法移民措施，他將被逮捕。另有報道指，有共和黨人已致函司法部，聲稱曼達尼於2018年申請入籍時，隱瞞曾加入左翼政治團體的經歷，要求展開調查並將他驅逐出境。以上種種均令曼達尼的執政前景出現不確定性。

全球最宜居城市2025｜亞洲僅一城市入前十，資料來源︰The Economist Intelligence Unit（am730製圖） 全球最宜居城市2025｜溫哥華、阿德萊德、奧克蘭（am730製圖） 全球最宜居城市2025｜大阪、悉尼、日內瓦（am730製圖） 全球最宜居城市2025｜墨爾本、蘇黎世、維也納（am730製圖） 全球最宜居城市2025｜丹麥哥本哈根（am730製圖）