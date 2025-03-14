國際分析｜美烏會面分歧未消 俄方提停火條件態度沒變

美國和烏克蘭代表周二在沙特阿拉伯吉達會談，在實施臨時停火30日、恢復情報共享和軍事援助等議題上達成共識。歐洲多國領袖對會談結果表示歡迎。但美烏在關鍵的礦產協議，以及美方拒絕向烏克蘭提供安全保障的問題上，似仍存分歧；外界也關注烏克蘭問題令美歐關係裂痕加深，以及一旦停火真的落實，歐洲多國派維和部隊前往烏克蘭進駐，又是否一廂情願。截稿前最新發展是有報道指俄方向美國提出停火條件，反映俄方態度沒變。

美烏會談內容空泛 未提安全保障 美烏代表經過約9小時會談後發表聯合聲明，烏克蘭表示願意接受美國提出立即實施為期30天臨時停火的建議。美國方面將立即恢復與烏克蘭的情報共享，並恢復對烏克蘭的安全援助。雙方並同意各自組成談判團隊並立即開始談判，以實現烏克蘭持久和平，保障烏長期安全。聲明亦稱，美烏兩國總統同意盡快達成開發烏克蘭關鍵礦產資源的全面協議。

美烏會談背景是特朗普和澤連斯基吵架後，美國煞停了軍事援助及情報分享，烏克蘭同意美方提出的臨時停火，顯然是屈服於美國壓力，未來烏方須在滿足美方要求和維護國家利益之間尋找平衡。美國《紐約時報》文章指，美烏聯合聲明未包含實施停火的具體方案，也未提及在臨時停火生效前，會為烏克蘭提供任何安全保障。 特朗普︰俄不允停火將面臨「毀滅性」打擊 未有與會的澤連斯基在會談結束後，表示會談「良好且富有建設性」。率團出席的美國國務卿魯比奧則在會談後說，美烏已邁出「積極一步」，希望俄羅斯能作出回應，他揚言若俄方拒絕臨時停火，就要仔細研究克里姆林宮的「真正意圖」。特朗普稱相信幾日內會與普京對話，但他最新又警告，若莫斯科拒絕停火，將面臨美國「毀滅性」的打擊，他稱「在經濟方面……我們可以做一些對俄羅斯非常不利的事，這對俄羅斯可以是毀滅性的」。

普京要烏割讓領土 澤連斯基︰絕不讓步 路透社引述俄方高層消息稱，普京恐怕不會在毫無好處的情況下，貿然答應臨時停火。其後有消息指，俄方已向華府開出停火條件，兩大重點其實跟過去提出的差不多，包括烏克蘭不得加入北約，並須承認俄羅斯對克里米亞以及烏克蘭4個州的主權，另外一點則是須同意不在烏克蘭部署外國軍隊。但澤連斯基表明，絕對不會接受被佔領的領土歸俄所有，指這是烏方的紅線。 俄外交人員︰臨時停火只會給烏軍「喘息機會」 俄羅斯外交部稱，有望最快於周四跟美方就臨時停火展開討論。普京的高級外交政策助理、前駐美大使烏沙科夫(Yuri Ushakov)周三表示，已跟美國國務卿魯比奧接觸，概述了俄羅斯在停火問題上的立場，已向對方表明臨時停火，只會給烏軍一個「喘息機會」。

對於未來會否在烏克蘭駐軍，特朗普政府三番四次拒絕提供軍事上的安全保障，而是強調只要讓美國人前往烏克蘭開採礦產，俄羅斯就不敢再輕言入侵，特朗普認為這已經是「安全保障」。各界關注的是，在美國「漸行漸遠」之際，一直支持烏克蘭的歐洲多國，圍內不斷研究要派維和部隊前往烏克蘭。歐盟及北約成員國在內的三十多個國家的軍隊參謀長，周二在法國巴黎舉行閉門會議，討論如果俄烏停火，如何向烏克蘭提供安全保障。美聯社引述法國軍方消息稱，美國未有收到邀請，歐洲想借此表明，未來俄烏停火後，歐洲有能力在相當程度上保證烏克蘭安全，美方未來的態度有待觀望。

美歐漸行漸遠 歐洲欲佔維和主導權 巴黎周三繼續開會，法國、英國、德國、意大利和波蘭防長，以及歐盟和北約代表出席，商討加強歐洲防務議題及對烏克蘭的支持。會後法國防長勒科爾尼說，至少有15個國家表示有興趣參與成立部隊，確保烏克蘭的安全和協助落實停火。 保加利亞索非亞大學(Sofia University)教授斯特凡諾夫(Nako Stefanov)指出，美國從自身利益出發，改變對烏立場，歐洲則尋求在烏克蘭問題中佔據「領導」地位，美歐分歧明顯。另有歐洲傳媒人認為，歐洲主張為烏克蘭問題建立全面的安全框架，而美國推動的是臨時停火，多於全面和平，這忽略了對歐洲安全的影響，可能會進一步加深美歐裂痕。事實上，未來由誰負責監督和確保停火協議獲得遵守也是個問題。

美烏達成共識的同時，俄烏戰場烽煙仍瀰漫。俄軍連日來從多個方向在庫爾斯克州發起大規模進攻。吉達會談開始前，俄國防部稱，俄防空部隊擊落337架烏克蘭無人機，是今年以來俄羅斯遭遇的最大規模無人機襲擊。美國新線研究所(New Lines Institute for Strategy and Policy)高級主管喬索夫斯基(Eugene Chausovsky)表示，美國新一屆政府解決烏克蘭危機的策略，以及處理美烏與整個歐洲關係的方式，都帶有「交易」特點。烏克蘭、俄羅斯和歐洲對美國這種策略的反應，將是塑造烏克蘭乃至整個跨大西洋未來安全格局的關鍵。