國際分析｜逾百萬人收聽 全球關注 馬斯克特朗普對談各取所需

美國大選2024的共和黨總統候選人特朗普，接受全球首富馬斯克在旗下社交平台X線上專訪，「強強會面」各有盤算。支持率由領先變落後的特朗普重提遇刺事件拉票；而目前地緣局勢緊張，特朗普聲言自己一旦回朝，有信心跟中俄朝領袖融洽相處。訪問充滿話題性，有助催谷特朗普民望，馬斯克押重注靠邊站，力爭更大話語權。 訪問因受網絡攻擊而延遲約40分鐘開始，並須改為純聲音廣播，但仍有110萬人在線收聽。特朗普在長逾兩小時的對談中，花了約20分鐘講述遇刺事件，明顯是欲喚醒遇刺後曾上升的支持度。他跟馬斯克說︰「我立即(知道)那是子彈，知道它擊中耳朵」，「若我沒轉過頭，現在就不能跟你說話了——儘管我很喜歡你」。他聲言當時記掛的是會否有台下群眾傷亡，並透露10月將重返遇刺之地。馬克斯聲言，特朗普當日振臂高呼所展現出的堅強，對國家安全非常重要，「外面有好些真正強人……若他們不認為美國總統強硬，就會為所欲為」，這亦是他支持特朗普的原因之一。

過去曾自封「溫和民主黨人」的馬斯克，2022年曾說特朗普年紀太大，不應再選總統；而在特朗普遇刺後兩日，馬斯克即公開為特朗普背書。在對談中，馬斯克自薦加入未來的特朗普政府，並構想成立「政府效率委員會」，由他協助提高施政效率及節省成本。特朗普對此表示歡迎，「你是最棒的節省者」，「我需要一個馬斯克，一個充滿力量、勇氣及聰明的人。我想關掉教育部，讓教育事務回歸各州政府」。 應與中俄領袖保持良好關係 特朗普又談到中俄朝領袖，指「他們位處巔峰、他們強硬、聰明……決心保護國家」，直言「我希望再跟他們融洽相處」，指這樣「是好事，而非壞事」。他形容中俄朝及伊朗是「現代邪惡軸心」，但跟他們保持良好關係，對世界更為有利。特朗普提到「核子暖化」(nuclear warming)，指國際間的核武局勢升溫，認為這比全球暖化更具威脅性。他批評總統拜登把世界推向第三次大戰邊緣，重申若自己是總統，就不會有俄烏戰爭。對於民主黨對手賀錦麗，特朗普指她表面上是溫和派，實質是極左，又聲稱拜登是因黨內「政變」而被迫退選。

外界高度關注今次對談，親民主黨美媒CNN以「馬斯克試圖幫助特朗普中止賀錦麗勢頭」為題，特別提到馬斯克旗下太空及電動車業務，都極講求政府政策配合，並指二人在對談間所有觀點都幾乎一致。馬斯克在下屆政府獲得更大話語權，將百利而無一害。儘管特朗普曾稱一旦回朝，將推翻拜登的電動車政策，但有分析認為Tesla在沒有電動汽車補貼的環境，可能更具競爭優勢；並預期特朗普或會向中國電動車徵收更高關稅。親共和黨的霍士新聞則稱，特朗普跟馬斯克的詳談，跟已有22日迴避受訪的賀錦麗，成鮮明對比。新一期《時代》雜誌以賀錦麗為封面人物，把她的氣勢跟Beyoncé和Taylor Swift演唱會相提並論，更說令人聯想起「早期的奧巴馬」；但賀錦麗一樣無面俾，沒有受訪。賀錦麗替補拜登出選，支持度瞬即反超特朗普，她顯然在避免講多錯多，以保持氣勢至少到下周一召開的民主黨大會。