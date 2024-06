國際分析｜Siri融合ChatGPT 蘋果iPhone打AI牌換機潮可期？

2.7億部iPhone 4年無換機

在AI成為科技發展熱點的當下,Apple Intelligence的推出為用戶帶來新體驗,料有望提升蘋果新產品銷量。面對沒過往那麼疏爽的消費者,以及競爭對手步步進逼,蘋果把AI視為激活其逾10億忠實用戶、扭轉其暢銷產品銷量下滑的新希望。有分析師估計,全球有2.7億部iPhone已4年沒有升級換機,認為Apple Intelligence將於今年9月推出的iPhone 15 Pro或Pro Max上運行,料可刺激最少15%的iPhone用家換機。

較樂觀的分析師預測,今次換機潮有望超越蘋果於2020年推出iPhone12時的最大升級周期。當時iPhone因升級至採用5G網絡,而吸引消費者換機。有分析師甚至形容,今次會是iPhone歷來最具吸引力的一次升級(more compelling than anything we've seen since)。較悲觀的分析師則認為,「AI iPhone」可能會吸引舊用戶換機,但未必能吸引新買家「入坑」,但認同有機會為iPhone下滑的銷售額止血。