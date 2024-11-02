國際太空站氣體洩漏續惡化　NASA列為「最高安全風險」

美國太空總署（NASA）透露正在追蹤與國際太空站（ISS）俄羅斯一側洩漏事件相關的50 個「令人擔憂的區域」，NASA現已將此問題提升為「最高安全風險」。一名太空專家則對此發出緊急警告，呼籲應立即疏散國際太空站。
2019年，俄羅斯星辰艙（Zvezda）轉運隧道首次發現氣體洩漏問題，儘管太空人試圖密封潛在的裂縫，但近年來惡化得更快。今年2月份，NASA召開記者會，稱空氣損失從每天0.2磅增加到2.4磅。到了 4 月份，洩漏率達到了創紀錄的數字，每天損失3.7磅空氣。
沒有撤離太空人的計劃
美國太空總署已指示太空人在洩漏部分的艙門打開時，留在太空站的美國一側。他們必須留在逃生口附近，以防緊急疏散。儘管安全擔憂日益增加，NASA仍沒有撤離太空人的計劃。
負責英國政府不明飛行物計劃的前公務員尼克·波普（Nick Pope）警告說，美國太空總署的「觀望」態度可能會產生毀滅性後果。波普警告說，NASA正處於「困境」。過早撤離可能會讓美國太空總署看起來像是一支日漸衰弱的力量，但拖延可能會導致災難。
危急與否意見分歧
在緊急情況下，太空人需要登上指定的「救生艇」。然而，國際太空站很容易受到微隕石或太空碎片的撞擊。美國太空總署承認，這種撞擊可能會造成「嚴重損害或災難性故障，並可能對太空人構成威脅」。
不過並非所有專家都同意波普的可怕評估。太空科學家西蒙·巴伯（Simeon Barber）表示：「儘管氣體洩漏被視為需要解決的高度優先問題，但它並不會讓太空人面臨直接危險。」美國太空總署堅稱太空站仍然安全，並正在與俄羅斯太空總署合作迅速解決問題。
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