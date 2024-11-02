國際太空站氣體洩漏續惡化　NASA列為「最高安全風險」

美國太空總署（NASA）透露正在追蹤與國際太空站（ISS）俄羅斯一側洩漏事件相關的50 個「令人擔憂的區域」，NASA現已將此問題提升為「最高安全風險」。一名太空專家則對此發出緊急警告，呼籲應立即疏散國際太空站。

2019年，俄羅斯星辰艙（Zvezda）轉運隧道首次發現氣體洩漏問題，儘管太空人試圖密封潛在的裂縫，但近年來惡化得更快。今年2月份，NASA召開記者會，稱空氣損失從每天0.2磅增加到2.4磅。到了 4 月份，洩漏率達到了創紀錄的數字，每天損失3.7磅空氣。

沒有撤離太空人的計劃

美國太空總署已指示太空人在洩漏部分的艙門打開時，留在太空站的美國一側。他們必須留在逃生口附近，以防緊急疏散。儘管安全擔憂日益增加，NASA仍沒有撤離太空人的計劃。

負責英國政府不明飛行物計劃的前公務員尼克·波普（Nick Pope）警告說，美國太空總署的「觀望」態度可能會產生毀滅性後果。波普警告說，NASA正處於「困境」。過早撤離可能會讓美國太空總署看起來像是一支日漸衰弱的力量，但拖延可能會導致災難。