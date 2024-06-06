國際專題｜亞馬遜部落獲上網設備 結局發人深省 族人沉迷色情片 機不離身變懶

水能載舟，亦能覆舟。巴西一個人口只得2,000人的亞馬遜原始部落，9個月前獲富豪馬斯克旗下太空公司SpaceX，提供星鏈(Starlink)衛星上網設備，生活從此出現翻天覆地轉變。不少年輕村民因沉迷上網而變得懶散、把本來嗜好棄如敝屣，部分人更不能自拔，狂睇狂分享色情影像，另有人接觸到各種網上虛假資訊，甚至淪為網上詐騙目標。儘管上網如同打開潘朵拉的盒子，不費吹灰之力便令部落沾染困擾現代社會人類多時的惡習，但村民顯然已回不了頭，慨嘆「別把它收走」。



曾與世隔絕數百年 近幾十年才接觸外界 美國《紐約時報》早前派員前往位於亞馬遜雨林內的Marubo部落，了解當地獲得星鏈系統後的變化。該部落曾經過了幾百年來與世隔絕的生活，其擁有自己的語言、崇拜森林精靈，又會捕捉蜘蛛猴(Spider Monkey)煮湯或養作寵物，據報部分村落偏遠到要花一整個星期才能到達。自十九世紀有外人到附近區域採橡膠，部落才開始接觸到文明事物，族人會穿衣服、會學葡萄牙語、學會用獵槍取代弓箭打獵。有族人於六十年代首度遷出森林，其後又帶回船用引擎這個新科技。

上網後「變懶」對傳統文化興趣大減 如今部落再因互聯網出現而起變化。73歲女村民Tsainama Marubo(全族人皆姓Marubo)細訴，「它(網絡)剛來時，人人都很開心」，帶來的好處可多了，例如可跟遠方親友通話、在緊急情況下求救、方便族內各村落互相聯絡，又有利於老師授課，「但如今，事情已變質」。她過去會用蝸牛殼做首飾，又會用一種漿果做彩繪，但自從網絡來了，年輕人對這再不感興趣，「年輕人因為上網而變懶……學了白人的生活模式」。部分年輕人手機不離身、在短訊群組內講是非、沉迷於社交平台、愛上暴力電玩，甚至狂看色情影片。不過她補充︰「但請不要收走我們的互聯網」。

育有3名子女的族人Kaipa，感恩互聯網有助子女受教育，但關注兩個兒子玩的第一身射擊遊戲，「我擔心他們會突然模仿」。他把遊戲刪除，但相信兒子還隱藏其他意識不良的程式，不讓他知。 推動引入星鏈系統的族中領袖Enoque稱，網絡在當地立即引起轟動，但他承認「它大幅地改變了常規，甚至是有害的」，「在村裡，若你不打獵、不捕魚、不種植，你就沒有飯吃」。族中領袖隨即意識到要設限，規定網絡只會在早上兩個小時、晚上5個小時及周日全日開啟。

