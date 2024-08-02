國際專題｜新研究︰黑猩猩識講「媽媽」「人猩共育計劃」結局黯然

科學家一直在研究黑猩猩(chimpanzee)是否跟人類一樣擁有語言能力，近日有科學家透過研究圈養黑猩猩的片段，再次得出黑猩猩可能會說話的推論，指牠們至少懂說「媽媽」。過去曾有實驗讓黑猩猩跟人類嬰兒一起成長，結局黯然。 瑞典皇家理工學院科學家埃克斯特姆(Axel Ekström)領導的研究小組，分析了一些舊片段，當中一段於2007年面世，有關美國佛羅里達州棕梠港陽光海岸靈長類動物保護園區的黑猩猩強尼(Johnny)，可見牠跟一名女士說「媽媽」(mama)。在園區工作了30年的人員受訪時指確有其事，「牠會以非常沙啞的聲音說『媽媽』」，「這是牠唯一會說的」。團隊又研究了一段1962年的新聞片段，片中一隻名叫雷娜塔(Renata)的黑猩猩，在飼養員鼓勵下多次說出聽來似是「媽媽」的單字。團隊之後把上述片段錄音，跟柏金森症人類患者的說話錄音剪輯在一起，然後讓61名志願人士作「聆聽測試」。結果大部分都認為，黑猩猩強尼和雷娜塔的聲音，是在說「媽媽」。

打破科學界舊有推斷 有關片段其實早已曝光，為何團隊今次又拿來研究？埃克斯特姆解釋，團隊其實想挑戰科學界一個推斷。該推斷認為，黑猩猩無法說話的原因，是牠們大腦內負責控制下巴移動的區域，並不像人類般與控制聲帶的區域有「重疊」，因此，黑猩猩才無法如人類嬰兒般，隨著成長而「解鎖」語言能力、像嬰兒一樣牙牙學語。 上述看似簡單的研究結果，旨在表明黑猩猩可以說出「媽媽」，可能反映大腦皮質區域是否「重疊」根本並不重要，又或反映出黑猩猩其實也有這種「重疊」特質。不過，就算黑猩猩腦部真的有讓牠們學習語言的能力，牠們的舌頭又長又扁，難以作出多變的發音；再者，能夠模仿別人發出的聲音，也不代表能夠說話。故埃克斯特姆也解釋，他的論文只能點出黑猩猩有「學習發音」能力，至於牠們是否理解「媽媽」這個詞的意思，則不在今次研究範圍。