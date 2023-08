國際專題｜月球如「寶藏」各國登月競賽白熱化 建立基地有乜著數？

逾半世紀前,時任美國總統甘迺迪發表「我們選擇登月」(We choose to go to the moon)演說,爭取國民支持阿波羅登月計劃,期間和蘇聯展開月球競賽。如今歷史正重演,這次參與競賽的國家更多,包括中國、美國、俄羅斯、印度、日本及南韓等。各國尋求登月除為科研目的,還瞄準月球「寶藏」,並尋求建立基地。相較於阿波羅計劃降落在月球赤道附近,近日印度藉著月船3號(Chandrayaan-3)探測器軟著陸月球南極,創全球先河,並成為第4個成功登月國家,令月球競賽再成熱話。

月球南極|料藏水冰 助建基地製火箭

最多人關注的月球資源可能是水。據美國太空總署(NASA)的月球勘測軌道飛行器(LRO)分析,月球兩極有逾6,000億公斤水冰,足以填滿至少24萬個奧運規模的游泳池。水對於人類未來探索其他行星,具極重大意義,因為要將大量水從地球運送到太空非常困難,由於其重量,將一立方米的水送入低地球軌道的成本,估計高達100萬美元(約780萬港元)。月球水冰經提煉後,不僅可飲用,還可分解為氫燃料或供氧呼吸。水分子是由兩個氫原子和一個氧原子組成(H2O),含有製造火箭燃料所需的液態氧和氫,有助人類從月球基地發射太空船,前往火星甚至更遠目的地。