國際專題｜月球如「寶藏」各國登月競賽白熱化 建立基地有乜著數？

逾半世紀前，時任美國總統甘迺迪發表「我們選擇登月」(We choose to go to the moon)演說，爭取國民支持阿波羅登月計劃，期間和蘇聯展開月球競賽。如今歷史正重演，這次參與競賽的國家更多，包括中國、美國、俄羅斯、印度、日本及南韓等。各國尋求登月除為科研目的，還瞄準月球「寶藏」，並尋求建立基地。相較於阿波羅計劃降落在月球赤道附近，近日印度藉著月船3號(Chandrayaan-3)探測器軟著陸月球南極，創全球先河，並成為第4個成功登月國家，令月球競賽再成熱話。 月球南極｜料藏水冰 助建基地製火箭 最多人關注的月球資源可能是水。據美國太空總署(NASA)的月球勘測軌道飛行器(LRO)分析，月球兩極有逾6,000億公斤水冰，足以填滿至少24萬個奧運規模的游泳池。水對於人類未來探索其他行星，具極重大意義，因為要將大量水從地球運送到太空非常困難，由於其重量，將一立方米的水送入低地球軌道的成本，估計高達100萬美元(約780萬港元)。月球水冰經提煉後，不僅可飲用，還可分解為氫燃料或供氧呼吸。水分子是由兩個氫原子和一個氧原子組成(H2O)，含有製造火箭燃料所需的液態氧和氫，有助人類從月球基地發射太空船，前往火星甚至更遠目的地。

月球南極｜或有鈧和釔等大量稀土 月球上另一寶藏是稀土金屬。科學家相信月球南極的冷暗撞擊坑，如沙克爾頓隕石坑(Shackleton)、舒梅克環形山(Shoemaker)及德傑拉許隕石坑(de Gerlache)等或蘊藏稀土金屬。稀土金屬在新興科技中至關重要，亦可用於生產手機、電腦、混合動力汽車電池和醫療設備。專家認為可能大量存在於月球的稀土金屬，是鈧(scandium)和釔(yttrium)，可用於製造車輛引擎、電子設備和及雷達系統等。另相信還有鉑(platinum)、鈀(palladium)和銠(rhodium)等稀土金屬，可用於生產電子產品。

印度月船3號成功軟著陸月球南極創全球首例，舉國振奮︰

月球資源｜「氦-3」如能源聖杖 可供地球用2600年 一旦在月球南極建立基地，可進一步勘探月球瑰寶氦(helium)。地球上的科學家正研究以核聚變發電，核聚變是太陽產生能量的機制，當中兩個原子核會結合成一個較大的原子核，並釋放出能量，發電過程會產生小量低輻射核廢料，但不會排放溫室氣體，且較目前核廠使用的核裂變技術安全。科學家冀模仿太陽，將氫轉化為氦來產生能源，其中一途是以可從海水提取的稀有氫同位素氘(deuterium)，再加上更稀有的氦同位素氦-3(helium-3)。氦-3在地球非常稀有，但在月球部分地區卻很豐富，包括靜海(Sea of Tranquility)，其表面的氦-3濃度為每10億分之20，科學家認為是因月球大氣層稀薄，令氦-3透過太陽風沉積該處，有估計指月球上氦-3價值達1,500萬億美元。內地曾有研究團隊發現，嫦娥五號在月球風暴洋(Oceanus Procellarum)北側採集的月球土壤中，鈦鐵礦顆粒表面有一層「月壤玻璃」，玻璃層內有大量氦氣泡，內含氦-3且被穩定保存。團隊認為若月球上氦-3全用於核聚變，可滿足地球2,600年能源需求。

月球上部分位置，包括「靜海」(Sea of Tranquility)，據報存在大量氦-3。(互聯網)

月球資源｜月球開發 欠國際有力規範 印度月船3號早前率先登陸月球南極曼齊努斯撞擊坑(Manzinus crater)附近，其以雷射光譜儀分析月球表面後，已確認有硫、鋁、鐵、鈣、氧及矽等物質，截稿前尚在尋找水冰。印度成功前兩日，俄羅斯時隔47年登月希望月球25號(Luna-25)探測器，也擬著陸月球南極，惟墜毀收場。據估計，2022至32年全球將有逾400次公共及私人探月任務，涉最少6國及多間私人公司，包括早前尋求成為首間登月私人公司失敗的日本ispace。目前國際並無有關開發月球的有力規範，聯合國大會1966年通過《外太空條約》(Outer Space Treaty)，規定月球等太空天體不得由國家據為己有，並應有科研自由，獲中美俄大部分國家簽署，但未涵蓋私人公司。聯合國79年亦通過《月球協定》(The Moon Agreement)，禁止在月球使用武力及建軍事基地，但不禁止和平探索，中美俄英德等國均無簽署。NASA 2020年公布《阿提密斯協議》(Artemis Accords)規範月球探索，中俄均無參與。