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國際
2023-09-21 20:13:48

國際專題｜東芝私有化回歸日本人手上 多年來陷海外維權投資者泥沼

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東芝

國際專題｜東芝最快12月從東京交易所退市。(美聯社)

日本家電品牌東芝(Toshiba)家傳戶曉，生產電飯煲、電視機和電腦等產品，還涉足能源業，但自2015起陷入財報造假醜聞、投資失利和虧損等連串管理失誤，最終步向私有化。東芝周四宣布，私募基金「日本產業夥伴」(Japan Industrial Partners, JIP)提出的2萬億日圓(約1,100億港元)要約收購(tender offer)最終成功，預料東芝最快將在今年12月從東京交易所退市，結束74年上市歷史。有關交易也令這間148年老字號「重回」日本人手上，結束與海外維權投資者(activist investor)多年來的鬥爭。

JIP的財團包括20間日本公司，由晶片製造商羅姆(Rohm)、金融公司歐力士(Orix)和中部電力(Chubu Electric Power)牽頭，3月提出收購，該財團至周三成功持有公司78.65%股份，成最大股東「擊退」其他股東，在股東大會有足夠票數掌話事權。分析員指，「海外維權股東與東芝糾纏多年，這次收購可讓雙方擺脫互相緊緊抱著對方不放。」東芝行政總裁島田太郎表示，東芝由新股東持有下，向新未來邁出重大一步。預料島田將獲留任。

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國際專題｜分析：凸顯維權基金利弊

維權投資者是指對沖基金、機構的投資者，為自身利益而要求公司改革甚至參與公司的決策，例如提高派息、回購股票和削減成本等。東芝表示，與不同的股東關係複雜，包括意見相左，因而妨礙商業運作，穩定的股東班底將有助東芝追求其長遠策略，發展高利潤的數碼服務。《朝日新聞》評論指，東芝事件凸顯維權投資基金的利弊。東芝在2015年爆出財報造假醜聞，揭露管理問題，兩年後又發生旗下美國核電公司破產，令母公司東芝欠下巨債。為避免從股市除牌，東芝轉向外國投資者「撲水」，包括維權基金，以獲6,000億日圓(約316億港元)注資。東芝因而出售部分業務，包括最具競爭力及賺錢的半導體產業，以改善財務狀況；公司模規卻因而大減一半，前路更是不明。

經過6年由外國投資者操控後，東芝決定退出股票市場，未知能否扭轉債務困境。《朝日新聞》評論稱，東芝的困境與其在陷財務問題時失去方向的管理決定有關。但維權股東不斷施壓公司要有更多利潤回報，以及迅速增強東芝企業價值，造成更嚴重的管理混亂，令情況更惡劣。東芝曾解釋接受收購，是因為存在多名意見不同的大股東，令公司頻繁改革管理及大幅改變管理政策。評論又指，東芝事件反映若主要股東只著重短期利益回報，管理層與股東根本無可能有「建設性溝通」。

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