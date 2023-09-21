國際專題｜東芝私有化回歸日本人手上 多年來陷海外維權投資者泥沼

日本家電品牌東芝(Toshiba)家傳戶曉，生產電飯煲、電視機和電腦等產品，還涉足能源業，但自2015起陷入財報造假醜聞、投資失利和虧損等連串管理失誤，最終步向私有化。東芝周四宣布，私募基金「日本產業夥伴」(Japan Industrial Partners, JIP)提出的2萬億日圓(約1,100億港元)要約收購(tender offer)最終成功，預料東芝最快將在今年12月從東京交易所退市，結束74年上市歷史。有關交易也令這間148年老字號「重回」日本人手上，結束與海外維權投資者(activist investor)多年來的鬥爭。

JIP的財團包括20間日本公司，由晶片製造商羅姆(Rohm)、金融公司歐力士(Orix)和中部電力(Chubu Electric Power)牽頭，3月提出收購，該財團至周三成功持有公司78.65%股份，成最大股東「擊退」其他股東，在股東大會有足夠票數掌話事權。分析員指，「海外維權股東與東芝糾纏多年，這次收購可讓雙方擺脫互相緊緊抱著對方不放。」東芝行政總裁島田太郎表示，東芝由新股東持有下，向新未來邁出重大一步。預料島田將獲留任。