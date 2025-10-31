國際專題｜過度依賴AI或致「腦霧」 人機合一時代勿失自我判斷力

人工智能(AI)已由以前的科幻電影構想，快速走進生活，連長者隨時都懂得「每事問AI」。由翻譯開始，人們慢慢利用AI輔助撰寫郵件、工作資料、研究論文，甚至作重要決策。中美近期均有研究指，在AI愈趨「無孔不入」的人機合一年代，人們須警惕勿過分倚賴AI，輕則失業、重則腦霧，並給出值得參考的建議。 美國史丹福大學研究人員早前策劃了全球首場專門探討AI科學論文的線上會議「Agents4Science 2025」，所有提交的論文，主要作者必須是AI。會議旨在探討AI能否及如何獨立產生新穎的科學見解、假設與方法論證等。

全球首場「AI論文」會議 會議有何結論呢？其中加州大學柏克萊分校一位經濟學家及團隊，與AI合作研究三藩市的拖車數據。她大讚AI在協助運算方面幫了很大忙，但直言「與AI合作時要非常小心」，指AI曾「引用錯誤日期」，須人手更正。另一位天文物理學家看過多篇「AI論文」後，指技術上大部分也正確，「但它們(論文)既不有趣亦不重要」。她對AI在科研究領域的潛力感興奮，但不認為目前的AI能「設計出嚴謹的科學問題」。 荷蘭阿姆斯特丹大學研究人員皮爾遜說，AI推動了科研進程，如可用於繪製蛋白質結構、研發新型抗生素，也能加快探討文獻等進度；但指AI有時會產生「幻覺」，並將之寫入論文或研究，令人非常擔憂。他並稱，AI的受訓練數據可能蘊含偏見，導致AI或成為加劇種族及性別等不平等問題的「幫兇」。

人們之所以愈加依賴AI，全因近年來AI能力及便利性大幅飛躍。AI生成內容的專業化程度，讓不少人奉為專家，跟AI對話，隨時覺得它就像一位學識淵博又無所不談的老友，形成心理依賴。內地浙江大學管理學院吳蘇青團隊，早前在英國科學期刊《科學報告》(Scientific Reports)發表研究報告，指人們使用AI可能會導致自己「空心化」——把工作最「燒腦」的部分交由AI完成，人類則只剩機械式工作，這可能影響心理及喪失工作動力，建議企業及政府部門等部署AI時要「放慢腳步」，應先作小範圍嘗試、可控地推進，一邊觀察對員工積極性和創造力的影響。

MIT研究︰大腦神經連接數降低 另有新研究顯示，過度依賴AI模型或致「AI腦霧」，削弱工作動力。其中美國麻省理工大學(MIT)的研究發現，長期使用AI會導致認知能力下降。研究人員對受試者展開腦電圖掃描，發現與沒有使用AI工具的人相比，長期使用AI大語言模型的人，大腦神經連接數降低，影響語言和行為等層面。微軟公司和卡內基梅隆大學的研究，也有類似發現，指生成式AI會削弱批判性思維能力，導致過度依賴，可能削弱人們獨立解決問題的能力。

科幻作家、中國作協科幻文學委員會副主任陳楸帆慨嘆，「我們在使用AI的同時，把判斷力也一起外包了」。他指用家往往不再去驗證AI給出的答案，不再去反思使用AI的過程，「無條件接受AI給的任何信息，就會導致人的主觀能動性下降，深度的閱讀思考和表達能力也會隨之退化。」 「AI乘客」及「AI駕駛者」 有人可能會關心被AI搶飯碗，多於自己的心理狀態，但兩者其實息息相關。美國AI教育公司Section 4的CEO肖夫(Greg Shove)預測未來10年，使用AI的知識型僱員，將分為兩類群體，一是「AI乘客」(AI passengers)、一是「AI駕駛者」(AI drivers)。「AI乘客」欣然把自己的認知工作，全權交由AI打理，短期內或會因工作效率提升，而獲得認可，可惜隨著AI能力愈趨進步，這些人終將被AI取代。至於「AI駕駛者」則堅持自己為主、AI為副，把AI生成的內容當作初稿，並作嚴格核查，有時甚至索性關掉AI，讓自己獨立思考。