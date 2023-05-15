國際洩密｜「普京大廚」被爆通敵？　企圖以俄軍陣地情報換烏軍撤退

有「普京大廚」之稱的俄羅斯僱傭兵組織華格納集團(Wagner)創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)就火藥及支援不足等問題，近期與俄羅斯軍方的矛盾愈演愈烈，美國外洩的國防部機密文件更披露，他曾在今年1月下旬向烏克蘭提出「交換條件」，用俄軍陣地的消息以換取烏軍從戰況激烈的巴赫姆特(Bakhmut)撤軍。

《華盛頓郵報》(The Washington Post) 引述機密文件指，普里戈津當時表示「如果烏克蘭指揮官從巴赫姆特附近地區撤軍，他將向基輔提供俄軍陣地的消息」。據悉，普里戈津將這一提議轉達給他在烏克蘭軍事情報局的聯繫人，他在俄烏戰事期間一直與對方保持秘密聯繫，但文件無明確提到普里戈津願意透露哪些俄羅斯部隊的陣地。