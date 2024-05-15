國際突發｜斯洛伐克總理遇刺 遭連開4槍命危 71歲槍手被捕(有片)(更新)

23:31更新︰槍手為一名71歲男子

22:38更新︰更新事發經過及菲佐背景

22:11更新︰菲佐有性命危險

中歐國家斯洛伐克總理菲佐(Robert Fico)周三下午遇刺，遭人連開4槍受傷，由直升機送往醫院救治。當局其後表示菲佐命危。

59歲的菲佐在首都布拉迪斯拉發(Bratislava)以東約150公里的漢德洛瓦鎮(Handlova)文化社區會堂外，遭槍手擊中腹部，據報當時菲佐剛出席完會議，在會堂外與支持者見面。警方隨即拘捕一名疑犯，並封鎖現場，據報槍手為71歲男子Juraj C；有目擊者稱看到菲佐中槍後倒地，又說看到他頭部及胸口受傷。據報菲佐起初由保鑣護送上車，後來須由直升機送院。

國會副議長布拉哈在國會會議期間證實總理被槍撃，並宣布會議暫時中止。總統恰普托娃(Zuzana Čaputová)斥槍手「野蠻冷血」。歐洲多國領袖譴責襲擊。

菲佐3任總理 打親俄反美牌再上台

美聯社指，今次事件時值歐洲議會選舉舉行前3周，民粹及極右黨派正摩拳擦掌爭取議席。菲佐領導的左翼政黨「方向黨」(Smer)大打親俄和反美牌下，在去年的國會選舉勝出，也讓菲佐第三度出任總理。有批評者擔心，斯洛伐克會在菲佐領導下放棄親西方路線，當地多處曾爆發反菲佐示威。