國際突發｜斯洛伐克總理遇刺 遭連開4槍命危 71歲槍手被捕(有片)(更新)

23:31更新︰槍手為一名71歲男子
22:38更新︰更新事發經過及菲佐背景
22:11更新︰菲佐有性命危險
中歐國家斯洛伐克總理菲佐(Robert Fico)周三下午遇刺，遭人連開4槍受傷，由直升機送往醫院救治。當局其後表示菲佐命危。
59歲的菲佐在首都布拉迪斯拉發(Bratislava)以東約150公里的漢德洛瓦鎮(Handlova)文化社區會堂外，遭槍手擊中腹部，據報當時菲佐剛出席完會議，在會堂外與支持者見面。警方隨即拘捕一名疑犯，並封鎖現場，據報槍手為71歲男子Juraj C；有目擊者稱看到菲佐中槍後倒地，又說看到他頭部及胸口受傷。據報菲佐起初由保鑣護送上車，後來須由直升機送院。
國會副議長布拉哈在國會會議期間證實總理被槍撃，並宣布會議暫時中止。總統恰普托娃(Zuzana Čaputová)斥槍手「野蠻冷血」。歐洲多國領袖譴責襲擊。
菲佐3任總理 打親俄反美牌再上台
美聯社指，今次事件時值歐洲議會選舉舉行前3周，民粹及極右黨派正摩拳擦掌爭取議席。菲佐領導的左翼政黨「方向黨」(Smer)大打親俄和反美牌下，在去年的國會選舉勝出，也讓菲佐第三度出任總理。有批評者擔心，斯洛伐克會在菲佐領導下放棄親西方路線，當地多處曾爆發反菲佐示威。
菲佐被護送上車情況︰
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2024
Slovak PM Robert Fico taken to his car after being shot several times.
He was later picked up by an ambulance helicopter and flown to a hospital.
His current condition is unknown
🇸🇰 pic.twitter.com/bKoJfwgqgz
疑犯被制服情況︰
BREAKING NEWS‼️— SANTINO (@MichaelSCollura) May 15, 2024
Slovakia 🇸🇰
Slovakian Prime Minister has been shot and wounded and taken to hospital as gunman is bundled to the ground while trying to flee
Robert Fico was shot in Handlova following a Slovak government meeting, news agency TASR reported on Wednesday.
Shots… pic.twitter.com/W8PfP0co9Q