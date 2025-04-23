土耳其伊斯坦布爾6.2級地震 房屋搖動居民跳露台逃生(有片)

土耳其最大城市伊斯坦布爾發生黎克特制6.2級地震，以及兩次分別3.9級和4.4級地震。當局稱，這是伊斯坦布爾近年來最大地震，房屋搖動，民眾跑到街上躲避。當地傳媒稱，有一名民眾跳露台逃生受傷。有記者形容居於伊斯坦布爾6年來，第一次感受如此強烈震感。距離該市440公里首都安卡拉也感震動。當局未收到即時傷亡報告，已派出緊急部隊到受影響地區視察。

伊斯坦布爾6.2級地震｜伊斯坦布爾機場乘客職員慌忙逃到空曠地區

地震發生在當地今日下午12時49分(香港時間今日下午5時49分)，震央距離伊斯坦布爾以西約80公里的Silivri地區對開海域，震源深度為6.92公里。當局警告民眾不要進入受損毀的樓宇。據悉，伊斯坦布爾周邊省份也感震動。伊斯坦布爾有1,600萬人口，佔全國五分一。有大學生表示，與同學在家裡趕功課，突然感到梳化搖動，他們兩秒後才察覺是地震，二話不說逃到屋外，街上已有不少人。因大家都打電話給屋企人詢問是否平安，線路擠塞打不通。另有報道指，伊斯坦布爾機場內的乘客和職員慌忙逃到空曠地區。有人稱地震持續5至10秒，但卻像經歷了很長時間；他感到害怕，專家已警告了數年，伊斯坦布爾將會有地震。