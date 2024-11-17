土耳其女子伊朗街頭遭鐵騎士摸臀 因沒戴頭巾反遭拘捕(有片)

伊朗一名來自土耳其的25歲女子在首都德黑蘭街頭遭一名鐵騎士非禮，她勇敢反抗，將對方推開，但事後反被當局拘捕，原因是她沒戴頭巾。事件引發人權組織抗議。
人權組織「Hengaw」本月11日在社交平台「X」表示，女子阿利沙赫(Roshanak Molaei Alisah)在其「X」帳號發布她在德黑蘭街頭被男子騷擾的影片後，便遭伊朗安全機關人員拘捕。
女子當街遭非禮
從影片可見，阿利沙赫走在德黑蘭街上，一名騎著電單車的男子突然從後接近她，伸手疑似觸摸她的臀部，嚇得她立即猛力推跌對方。阿利沙赫不忿遭鐵騎士非禮，捉著對方不足，兩人爭執，引來街上民眾注意，男子疑似道歉，阿利沙赫才鬆手，讓他離開。她其後把拍到事發經過的閉路電視片段公開，便遭伊朗安全人員拘捕。
傳媒報道，阿利沙赫來自土耳其，今年25歲，人權組織指，她因為事發時沒戴頭巾，違反伊朗法律而被安全部隊拘捕。
女子被捕後人間蒸發
事發於10月31日，伊朗警方證實，一名年輕女子與鐵騎士在街上發生衝突，鐵騎士騷擾過對方。兩人事後都被移交司法機關，其中鐵騎士因騷擾及違反交通法例將接受調查，女子則因沒遵守強制性頭巾法而遭起訴。
伊朗人權組織以及女權分子等紛紛抗議，當地記者阿林賈德(Masih Alinejad)發文批評伊朗當權者，指出「政府竟然不是懲罰騷擾女子的加害者，而是起訴受害者」。阿利沙赫被捕後下落不明，家人十分擔心她的安危。
Roshanak Molaei Alishah, a woman opposed to mandatory hijab, was arrested by security agencies of Islamic Republic of Iran in Tehran after posting this video on her “x” account. Her fate remains unknown.— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) November 11, 2024
Hengaw will publish an additional report. pic.twitter.com/bJ0EZj2jPW