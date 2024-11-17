土耳其女子伊朗街頭遭鐵騎士摸臀 因沒戴頭巾反遭拘捕(有片)

伊朗一名來自土耳其的25歲女子在首都德黑蘭街頭遭一名鐵騎士非禮，她勇敢反抗，將對方推開，但事後反被當局拘捕，原因是她沒戴頭巾。事件引發人權組織抗議。

人權組織「Hengaw」本月11日在社交平台「X」表示，女子阿利沙赫(Roshanak Molaei Alisah)在其「X」帳號發布她在德黑蘭街頭被男子騷擾的影片後，便遭伊朗安全機關人員拘捕。

女子當街遭非禮

從影片可見，阿利沙赫走在德黑蘭街上，一名騎著電單車的男子突然從後接近她，伸手疑似觸摸她的臀部，嚇得她立即猛力推跌對方。阿利沙赫不忿遭鐵騎士非禮，捉著對方不足，兩人爭執，引來街上民眾注意，男子疑似道歉，阿利沙赫才鬆手，讓他離開。她其後把拍到事發經過的閉路電視片段公開，便遭伊朗安全人員拘捕。