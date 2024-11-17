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國際
2024-11-17 23:15:36

土耳其女子伊朗街頭遭鐵騎士摸臀 因沒戴頭巾反遭拘捕(有片)

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土耳其女子阿利沙赫在德黑蘭街頭被鐵騎士非禮，反遭安全人員拘捕，至今下落不明。(互聯網)

土耳其女子阿利沙赫在德黑蘭街頭被鐵騎士非禮，反遭安全人員拘捕，至今下落不明。(互聯網)

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伊朗一名來自土耳其的25歲女子在首都德黑蘭街頭遭一名鐵騎士非禮，她勇敢反抗，將對方推開，但事後反被當局拘捕，原因是她沒戴頭巾。事件引發人權組織抗議。

人權組織「Hengaw」本月11日在社交平台「X」表示，女子阿利沙赫(Roshanak Molaei Alisah)在其「X」帳號發布她在德黑蘭街頭被男子騷擾的影片後，便遭伊朗安全機關人員拘捕。

女子當街遭非禮

從影片可見，阿利沙赫走在德黑蘭街上，一名騎著電單車的男子突然從後接近她，伸手疑似觸摸她的臀部，嚇得她立即猛力推跌對方。阿利沙赫不忿遭鐵騎士非禮，捉著對方不足，兩人爭執，引來街上民眾注意，男子疑似道歉，阿利沙赫才鬆手，讓他離開。她其後把拍到事發經過的閉路電視片段公開，便遭伊朗安全人員拘捕。

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傳媒報道，阿利沙赫來自土耳其，今年25歲，人權組織指，她因為事發時沒戴頭巾，違反伊朗法律而被安全部隊拘捕。

阿利沙赫走在街上，鐵騎士從後駛近。(互聯網) 鐵騎士從後觸摸阿利沙赫臀部。(互聯網) 阿利沙赫推開對方。(互聯網) 阿利沙赫推跌鐵騎士。(互聯網) 阿利沙赫推跌鐵騎士。(互聯網) 阿利沙赫捉住鐵騎士。(互聯網) 阿利沙赫與鐵騎士糾纏。(互聯網) 阿利沙赫與鐵騎士糾纏。(互聯網) 引來民眾注意。(互聯網) 鐵騎士離開。(互聯網) 阿利沙赫至今下落不明。(互聯網)

女子被捕後人間蒸發

事發於1031日，伊朗警方證實，一名年輕女子與鐵騎士在街上發生衝突，鐵騎士騷擾過對方。兩人事後都被移交司法機關，其中鐵騎士因騷擾及違反交通法例將接受調查，女子則因沒遵守強制性頭巾法而遭起訴。

伊朗人權組織以及女權分子等紛紛抗議，當地記者阿林賈德(Masih Alinejad)發文批評伊朗當權者，指出「政府竟然不是懲罰騷擾女子的加害者，而是起訴受害者」。阿利沙赫被捕後下落不明，家人十分擔心她的安危。

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