土耳其家族用四肢行走如人猿　專家研究：骨骼不像人類（有片）

《BBC》曾播名為「四足行走的家族」紀錄片

或許會有人認為這並沒有什麼，但其實正常人用四肢行走可能撐不到一公里。土耳其的烏拉斯家族首次被大眾所知是透過一篇科學論文，之後在2006年時，《BBC》也曾播出的一部名為「四足行走的家族」的紀錄片。根據倫敦經濟學院的進化心理學家尼古拉斯·漢弗萊教授（Nicholas Humphrey）發現，這個家庭的18個孩子中，有6個孩子天生就具有現代成年人從未見過的這種特徵。

漢弗萊曾經在節目受訪時說道：「人類與其他動物最大的區別在於，我們是用兩條腿走路、高高舉起頭的物種。但這些人突破了界限。」利物浦大學的研究人員發現，烏拉斯家族中的兒童，其骨骼比人類更類似於猿，且小腦呈現萎縮，然而這種情況通常不會影響人類用兩條腿行走的能力。不過烏拉斯家族和猿類還是有著差別，他們行走時是使用手掌，而猿類則是使用指關節。《BBC》在紀錄片中曾說，烏拉斯家族可能是「人與猿之間缺失的聯繫」，逆轉了人類三百萬年的進化，更指他們不應該存在。但漢弗萊教授猛烈抨擊了這項理論，稱其「極具侮辱性且對科學不負責任」。由於烏拉斯家族的孩子們在9個月大後不被鼓勵站立，發育受到影響。漢弗萊教授提供了物理治療師以及幫助他們用兩隻腳行走的設備，使得他們的活動能力得到了顯著改善。

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