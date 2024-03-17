土耳其海域難民船沉沒　至少22死包括數名兒童

土耳其格克切達島（Gokceada）附近又傳出有難民船沉沒，造成至少 22 人死亡，其中包括數名兒童。

當地州長辦公室15日在一份聲明中表示，一艘難民船在格克切達島海域翻覆，土耳其海岸警衛隊在恰納卡萊省埃傑阿巴特鎮附近的海上救出了2人，另外2人則自行抵達海岸，另外還發現了22具屍體，包括了數名孩童。當局並沒有公布本次罹難者的國籍資料。

已解救或攔截了數百人

土耳其官員表示，到了晚上船開始下沉，當局出動了一架飛機、兩架直升機、一架無人機、18 艘船和 502 名人員前往救援，卡巴特佩港邊則有許多救護車待命。土耳其海岸警衛隊還表示，自本周以來，已解救或攔截了數百人，其中包括兒童，試圖穿越希臘。

據國際移民組織 (IOM) 稱，自2017年以來，地中海地區已記錄至少 3,129人死亡和失蹤，許多非法移民試圖從土耳其西海岸到達希臘島嶼，前往繁榮的歐盟國家，但有一部分的人在危險的航程中喪生。