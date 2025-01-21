土耳其滑雪度假區酒店凌晨起火　234名客人驚醒逃難至少10人罹難

土耳其西北部的知名滑雪度假區一家酒店今（21）日凌晨發生嚴重致命火災。當時酒店住有234名客人，許多人在睡夢中驚醒逃難。目前已造成至少10人罹難，另有32人送院治療。

艾丁表示，當局 派出30輛消防車和28輛救護車趕往現場， 其中2人因在火災當下「驚慌失措」而從高樓跳下不治身亡。

當地州長艾丁（Abdulaziz Aydin）向國營的《安納杜魯新聞社》 (Anadolu Agency）透露，事發當時約有234名客人住在酒店裡。

根據《CNN》、《美聯社》等報道，土耳其內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）表示，事發在當地時間今天凌晨3時27分許，博盧省（Bolu）卡爾塔卡亞滑雪度假區（Kartalkaya Ski Resort）的一間酒店餐廳發生火災。當局已調動267名緊急救援人員應對火災。

事發地點位於 熱門滑雪勝地

一名酒店的滑雪教練凱司徒坦（Necmi Kepcetutan）表示， 火災發生當下他正在睡覺，他隨即衝出了大樓，並幫助了大約20名住客離開酒店，「我無法聯繫上一些學生。希望他們沒事」。

外媒畫面顯示，火勢熊熊燃燒，並不斷冒出濃煙。 作為預防措施，該度假區的其他酒店已進行疏散。 目前尚不清楚起火原因，當地媒體推測， 酒店外部的木質包層可能加速了火勢的蔓延。

報道稱，事發地點是位於克羅格魯山脈（ Koroglu Mountains）的 熱門滑雪勝地 ，距離伊斯坦堡約270公里。該度假區是冬季度假者的熱門目的地，在學生1月至2月的放假期間更是吸引許多遊客前往。

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