土耳其航空遇亂流飛機急速下降　新手空姐慘重摔「脊椎骨折」

根據土耳其最大的報紙《自由報》（Hürriyet）在上月26日報導，土耳其航空一架空中巴士 A321 飛機在由伊斯坦堡飛往伊茲密爾時，不幸遭遇嚴重亂流，在機組員呼籲乘客繫好安全帶後，飛機就急速下降，一名才剛任職2個月的空姐被拋向天花板，接著再重重摔在地板上，導致脊椎骨折。

記者彭巧蓁／綜合報導

又有飛機亂流害受傷！上月土耳其航空（Turkish Airlines）一架國內航班的飛機在航程中遭遇亂流，造成一名空姐摔斷脊椎。

根據土耳其最大的報紙《自由報》（Hürriyet）在上月26日報導，土耳其航空一架空中巴士A321飛機在由伊斯坦布爾飛往伊茲密爾時，不幸遭遇嚴重亂流，在機組員呼籲乘客繫好安全帶後，飛機就急速下降，一名才剛任職2個月的空姐被拋向天花板，接著再重重摔在地板上，導致脊椎骨折。

在飛機降落後，她立刻被送往醫院治療。不過報導並沒有透露是否有乘客受傷。