土耳其航空遇亂流飛機急速下降　新手空姐慘重摔「脊椎骨折」

記者彭巧蓁／綜合報導
又有飛機亂流害受傷！上月土耳其航空（Turkish Airlines）一架國內航班的飛機在航程中遭遇亂流，造成一名空姐摔斷脊椎。
根據土耳其最大的報紙《自由報》（Hürriyet）在上月26日報導，土耳其航空一架空中巴士A321飛機在由伊斯坦布爾飛往伊茲密爾時，不幸遭遇嚴重亂流，在機組員呼籲乘客繫好安全帶後，飛機就急速下降，一名才剛任職2個月的空姐被拋向天花板，接著再重重摔在地板上，導致脊椎骨折。
在飛機降落後，她立刻被送往醫院治療。不過報導並沒有透露是否有乘客受傷。
在此之前，卡塔爾航空（Qatar Airways）1架從卡塔爾首都多哈飛往愛爾蘭都柏林的班機在途經土耳其時也遭遇到亂流，當時造成機上6名乘客、6名機組員受傷。
近期飛機遭遇亂流造成機上人員受傷的消息時有所聞，據《中央社》報導指出，科學家警告氣候變遷可能會增加晴空亂流，2023年一份研究顯示，1979年至2020年晴空亂流的持續時間增加了17%，其中較嚴重的案例增加超過50%。另外也呼籲大家，遭遇亂流時，防止受傷最有效的方法是坐下繫好安全帶，並保護頭部，避免被掉落的行李砸傷。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章