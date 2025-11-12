熱門搜尋:
國際
2025-11-12 10:38:00

土耳其軍方運輸機於格魯吉亞墜毀　事發時旋轉下墜畫面曝光(有片)

土耳其軍方運輸機於格魯吉亞墜毀，事發時旋轉下墜畫面曝光。(X)

土耳其軍方一架C-130運輸機，由阿塞拜彊返回土耳其途中，在接壤格魯吉亞境內墜毀，機上至少有20人，暫時未知傷亡情況。運輸機墜毀前在空中螺旋式下墜驚駭畫面曝光。

網上流傳片段顯示，相信是涉事運輸機在空中失控，機身不斷旋轉直線下墜，兩邊機翼的尾端均有黑煙冒出，並有零件飛脫，墜毀後發生巨大爆炸，巨大黑煙湧上半空。

墜毀後發生巨大爆炸，巨大黑煙湧上半空。(X)

總統埃爾多安致哀 稱機上的人是烈士

涉事的是美製的C-130大力士運輸機，墜毀後金屬碎片散落在草地上，部分機身仍在燃燒。土耳其國防部指，機上共有20名土耳其人，包括機組人員。當地傳媒就指機上亦有阿塞拜疆人員。土耳其總統埃爾多安指機上的人是烈士，向他們致哀。

