地磁風暴｜20年來最強 多國現極光騷 或干擾衛星電網(多圖)

受到20年來最強烈的地磁風暴影響，全球多國周五出現綠色和粉紅色的極光，包括甚少見到極光的美國、英國、愛爾蘭、德國、捷克等，並且將持續到周末及下周，可能干擾通訊、電網、導航、無線電和衛星運行等。專家估計歐美周六晚會繼續出現極光，但範圍會較小。

美國太空天氣預報中心把太陽風暴水平提升至最高的「極端」級別，是2003年10月以來首次，預料在南部的阿拉巴馬州和加州北部有機會見到極光。國家海洋和大氣管理局預料，地磁風暴會在周末持續，並有可能延續至下周，提醒聯邦緊急事務管理署和電力公司等機構採取預防措施。聯邦航空總署表示，相信航空交通系統不會受到重大影響。美國太空總署表示，地磁風暴對國際太空站的7名太空人不會構成嚴重威脅，但因輻射水平增加，可能需要轉移到較屏蔽的位置。

內蒙古亦出現

在內地，內蒙古錫林浩特市上空，凌晨出現紫紅色的極光。國家空間天氣監測預警中心今早發布地磁暴紅色預警，指地磁暴由昨晚11時開始發生，預計未來24小時仍會持續，並有機會發生大地磁暴，期間短波通信和導航定位會受到不同程度的影響，提醒相關部門留意。不過當局強調，特大地磁暴對人體影響是微乎其微。

在日冕物質拋射過程中，會有大量太陽物質高速拋離太陽表面，同時帶有強大磁場能，一旦衝擊地球磁場，會引發地磁場方向和強度急劇變化，即地磁暴。

