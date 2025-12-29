地震神器｜日本專家建議裝感震斷路器防火災

《富士新聞網》（FNN）報道，曾參與災害推估的東京大學先端科學技術研究中心教授廣井悠指出，地震後的火災風險，長期被低估，「地震火災的原因，會隨季節與時間而改變。冬天多半來自取暖設備，傍晚則容易因煮飯時的爐火引發火災。」

台灣宜蘭外海12月27日發生規模7.0強震，各界關注，日本傳媒引述專家指，地震後引發火災的風險，易被輕忽，建議市民可裝設「感震斷路器」，地震瞬間會自動切斷電源。

廣井悠表示，「地震時家具傾倒，電線被拉扯、破損，加上可燃物件散落在電器周圍，很容易引發火災。」他坦言，在規模6以上的強震中，人們往往連站立都困難，更遑論冷靜滅火，「指望地震後還能即時滅火，非常不現實。」

他表示，為降低電氣火災風險，關鍵措施之一是安裝「感震斷路器」（感震ブレーカー）。所謂感震斷路器，是感測到強烈搖晃時，自動切斷家中電源的裝置，廣井悠說，「過去常以為避難前把總開關關掉就好，但實際上，很多電器火災是地震發生當下就已起火。」