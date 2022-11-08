坦桑尼亞墜機｜漁民跳湖救人至昏迷送院　獲封英雄獎100萬及職位(有片)

非洲坦桑尼亞日前一架載有43人的廉航客機墜落非洲最大湖泊維多利亞湖，造成至少19人死亡，事件中首位加入救援工作的一名當地漁民也講述當時如何試圖拯救受困駕駛艙內的飛行員，以及自己差點在救援時喪命的過程，其後被當局讚揚為救援英雄，獲得100萬坦桑尼亞先令(折合約3,360港元)和一個職位。

英國廣播公司(BBC)報道，漁民Majaliwa Jackson被當局讚揚為救援英雄，獲得100萬坦桑尼亞先令和一份在消防和救援隊工作的職位。Majaliwa Jackson在醫院病床上接受訪問，憶述事發當日況，他說，當時看到客機從錯誤的方向接近並墜落湖中時，他感到很恐慌，就與3名漁民一起趕到現場，並用划槳將客機後門撬開，協助在客機尾端的乘客逃生，他接著走到客機前面並潛入水中，隔著駕駛窗與其中1名機師透過手勢溝通，「他指示我打破窗戶，我從水裡出來後，詢問已經抵達現場的機場保安有沒有工具可以打破窗戶，他們給了我一把斧頭，但我被一個帶著揚聲器的人攔住，說他們已經和飛行員溝通過，駕駛艙內無入水」。

男子救人被斷繩打昏迷送院

Majaliwa Jackson被攔下後與機師揮手示意，但機師隨後表示仍想脫逃，指示有個緊急逃生門，Majaliwa Jackson游回來，拿一根繩子綁在門上試圖用船去拉，結果繩子斷了，打在Majaliwa Jackson的臉上就暈過去，醒過來時已身處醫院。

該架客機墜機共造成19人喪命，兩名機師都已確認身亡。機上43人中有24人倖存。坦桑尼亞總理馬賈利瓦(Kassim Majaliwa)表示，政府將承擔葬禮費用，並將著手調查確定墜機原因。