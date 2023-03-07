報道：麥卡錫與蔡英文擬下月於加州會晤

有外媒引述消息人士指，美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)計劃下月在美國加州，與過境當地、台灣的蔡英文會面。蔡英文亦已接受邀請在南加州的列根圖書館發表演說。麥卡錫未有回應事件，美國白宮則指台灣方面尚未公布任何行程。報道指，兩人不在台北會面，以避免刺激北京。

英國《金融時報》(Financial Times)周一(6日)引述消息人士報道，蔡英文將在4月初出訪中美洲國家伯利茲及危地馬拉，期間將會過境美國加州及紐約，她在加州逗留期間將會與麥卡錫會面。

報道同時引述台灣高層官員指，當局與麥卡錫的團隊分享大陸近期威脅的情報，蔡英文說服麥卡錫將會面地點由台北改為加州，以免刺激北京，重演時任眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)去年8月訪問台灣後，解放軍在台海周邊地區展開大規模軍演的事件。