報道：麥卡錫與蔡英文擬下月於加州會晤

有外媒引述消息人士指，美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)計劃下月在美國加州，與過境當地、台灣的蔡英文會面。蔡英文亦已接受邀請在南加州的列根圖書館發表演說。麥卡錫未有回應事件，美國白宮則指台灣方面尚未公布任何行程。報道指，兩人不在台北會面，以避免刺激北京。
英國《金融時報》(Financial Times)周一(6日)引述消息人士報道，蔡英文將在4月初出訪中美洲國家伯利茲及危地馬拉，期間將會過境美國加州及紐約，她在加州逗留期間將會與麥卡錫會面。
報道同時引述台灣高層官員指，當局與麥卡錫的團隊分享大陸近期威脅的情報，蔡英文說服麥卡錫將會面地點由台北改為加州，以免刺激北京，重演時任眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)去年8月訪問台灣後，解放軍在台海周邊地區展開大規模軍演的事件。
報道：美台憂慮麥卡錫訪台或加劇台海局勢
另外，《路透社》(Reuters)引述包括美國官員在內的4名消息人士指，美國及台灣都非常擔心麥卡錫訪台可能嚴重加劇台海局勢。亦有台灣官員向《金融時報》指，解放軍若再在台海演習，可能對全球海運構成影響，同時影響全球經濟。
麥卡錫周一接受美國財經頻道CNBC訪問時，拒絕回應會否訪台。麥卡錫的辦公室亦未有回應有關報道。白宮發言人並未證實蔡英文會否過境美國，指台灣方面未有任何宣布。