墨爾本地標華人佛寺元宵節大火 大雄寶殿燒剩支架 居民心痛(有片)

綜合美聯社與澳洲廣播公司(ABC)報道，多華人聚居的墨爾本斯普林維爾區(Springval)，其著名地標「佛學明月居士林」(Bright Moon Buddhist Temple)於當地時間周日晚上8時許發生大火，約80名消防員灌救兩個多小時，火勢才受控，但佛寺主建築大雄寶殿已付之一炬，只剩下焦黑支架。

澳洲墨爾本東南部一間知名佛寺在元宵節晚上突然發生大火，所幸無人傷亡。當局表示，正調查起火原因。

報道指，佛寺方圓數公里也可看見烈焰沖天，消防主管Paul Foster表示，滅火過程中，消防員要考量火災地點的文化重要性，因為這座佛寺「不僅是個膜拜場所，也是當地佛教社群的聚會場所」。為安全起見，當局疏散了該地區10餘戶、約30名居民。

安放數百先人骨灰

附近居民Cody Cardoso表示，從他的家中可以看到佛寺冒出滾滾濃煙、直衝雲霄，整條街上擠滿消防車和救護車，「我看到這座寺廟完全被火焰吞沒，可以說陷入了一片火海」。

他指，這場大火非常令人心碎，因為廟裡放有超過600名先人的骨灰，「對社區的人意義重大」。

華人聚集場所

明月居士林佛寺位於墨爾本東南部主要道路斯普林維爾路(Springvale Road)旁，2014年完工並開放，是當地地標。華人、越南人和柬埔寨人等佛教徒經常在這裡舉辦活動，寺方也會舉行各種傳統慶典，吸引許多信眾和遊客參加。