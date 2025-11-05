墨西哥女總統當街遭「強吻胸襲」 保安人員疑只顧看手機無及時阻止(有片)

墨西哥女總統辛鮑姆作風親民，周二在首都墨西哥城街頭與民眾開心交談，卻突遭一名男子「咸豬手」，被摸胸並差點吻到後頸。身旁的保安人員疑只顧看手機，未能及時阻止。報道指，當眾襲胸辛鮑姆的男子似乎喝醉，他事後被捕。
墨西哥女總統遭胸襲｜「為甚麼沒有人保護她」
辛鮑姆當時正步行前往一個活動，沿途與民眾握手合照。一名男子在人群中走近，由於她當時正與人交談未有留意，該男子搭著她的肩膀，然後伸頭親吻她的後頸。這時鏡頭旁一直握著手機的隨行人員才慌忙上前拉開那名性騷擾男子，但該男子已摸了辛鮑姆的胸部。辛鮑姆鎮定地輕輕撥開偷襲男子的手，面帶僵硬笑容、轉身面對他，說「別擔心」，未加以責備。據悉，似乎在事發時只顧看手機的隨行人員，是負責保護的總統副官。事件令人質疑總統的保安漏洞。網民質問，「隨行保護人員去了哪裡」、「為甚麼沒有人保護她」。
🇲🇽 | Un sujeto manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico de la CDMX.— BCN24 Noticias (@bcn24noticias) November 4, 2025
El individuo fue detenido de inmediato por personal de seguridad. El hecho desató críticas por las fallas en el protocolo de protección presidencial. pic.twitter.com/eUaJLIaa1f