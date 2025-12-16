熱門搜尋:
國際
2025-12-16 16:48:20

墨西哥飛機迫降足球場撞屋頂釀7死 130人疏散

墨西哥飛機迫降足球場撞屋頂釀7死 130人急撤離

墨西哥有小型飛機迫降足球場，惜撞落一旁建築物的屋頂釀7死。(互聯網)

墨西哥托盧卡(Toluca)周一有小型飛機臨近機場時，須緊急降落一個足球場，惜飛機最後撞落球場旁一建築物屋頂，造成最少7人死亡。飛機墜毀引發大火，遠處也可看見其冒出的濃煙，當局須疏散附近地區約130人。

事發在工業區San Mateo Atenco，距離托盧卡機場約5公里。報道指，肇事私人小型飛機從太平洋沿岸城市阿卡普高(Acapulco)起飛，登記載有8名乘客和2名機組人員，但在飛機撞毀後數小時，僅發現7具遺體。救援官員表示，飛機似乎嘗試在足球場降落，但撞到旁邊建築物的金屬屋頂，並引起大火。

