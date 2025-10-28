壽司黑夜發出螢光藍　網民不敢吃發相求助

泰國一名網民日前外賣壽司後，意外發現其中一件壽司，竟然發出螢光藍，令他非常驚訝。有專家指出可能是生物發光菌造成污染，建議民眾切勿食用。 綜合報道，泰國一名Facebook用戶「Mild Burusskorn」上周日(26日)在「我們是消費者」專頁中，分享數張相片，其中可見影像異常，Mild表示，購買外賣壽司後在黑暗中行走時，驚見有壽司發出藍光。事主指，由於外觀奇特，對於食用這片壽司感到不安，不過對藍光成因感到好奇。不少網民都反應擔憂與困惑。

教授認為發光壽司或是微生物污染 有報道引述朱拉隆功大學理學院生物學系副教授Jessada Denduangboripant解釋，海鮮即使沒有暴露在黑光或紫外線下，也可能出現生物發光的現象。教授Jessada指援引 2010年魚丸發光事件的相似案例，當時食品藥物管理局(FDA)確定了3種潛在原因：