夏威夷山火｜電線桿遭吹倒火花四濺引燃草地 關鍵影片曝光

木製電線桿火花四濺的電線掉落乾草地

據《美聯社》報道，49歲的度假村工作人員尚恩·特魯（Shane Treu）拍到了一段影片，記錄下很可能是夏威夷野火的起因。特魯表示當天由於朵拉颶風接近，他一早就被呼嘯的風聲給驚醒。他走出大門時，就看到一根木製電線桿突然發出閃光折斷，火花四濺的電線掉落到下面的乾草地上，並迅速點燃了一排火焰。

他立刻撥打電話通報911，然後打開Facebook直播，畫面中可以看到火勢迅速蔓延開來，整片草地冒出濃煙。特魯於早上6點40分開始在Facebook上直播了三段影片，此時距離當局表示收到第一起火災報告約3分鐘。當第一批警車到達時，他一手拿着水管，另一隻手拿着手機，從影片中可以聽到他警告警察馬路上有帶電電線。上午 9 點，毛伊島警消宣布火勢「100% 得到控制」，消防隊員離開。但下午2點左右特魯的鄰居羅伯特·阿科納多（Robert Arconado）又發生同一地區再度起火。他於下午3點06分開始拍攝影片，畫面顯示，呼嘯的狂風將煙霧和餘燼被帶向市區，阿科納多繼續拍攝了幾個小時，記錄了大火延燒的過程。如今特魯拍攝的這段影片已成為關鍵證據，表明公用設施電線掉落是野火的可能肇因。在此之前，夏威夷電力公司就因為在大風警告期間沒有關閉電源，並在數十根電線桿開始倒塌時仍保持供電而飽受批評。

然而夏威夷電力公司拒絕就指控發表評論，也拒絕回應該公司之前是否曾因大風而關閉電力。但總裁兼首席執行官基穆拉（Shelee Kimura）在記者會上表示，停止供電的決定必須考量許多因素，包括可能會影響到依賴電子醫療設備的病患以及需要電力抽水的消防員。對此，起訴該公司的律師之一瓦茨表示，其實這次的火災是可以預見的。夏威夷電力公司的文件顯示，該公司知道毛伊島的電網經過幾十年的忽視，已經老舊，舊電線桿原本應在2019年至今年之間更換，但他聲稱夏威夷電力公司延遲了這項工作。

他說：「這就是拉海納鎮遭受重創的原因，數千人無家可歸，數百人哀悼失去無辜的親人，這是一場史無前例的悲劇，本來是一場完全可以避免的悲劇。」而夏威夷州州長葛林（Josh Green）則在記者會上透露，野火的受災範圍太大，官方調查恐怕要花上數周甚至數個月才能真正釐清原因。

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