外交消息：特朗普政府擬將南韓列為敏感國家 與中俄朝敘利亞「睇齊」

特朗普日前在國會參眾兩院聯席會議發表演說，把矛頭指向南韓、印度等多國，稱將徵收對等關稅。(資料圖片)

南韓代理總統崔相穆周二(11日)表示，美國總統特朗普的「美國優先」政策已開始針對南韓。另有外交消息指，美國能源部正考慮將南韓列入「敏感國家」名單。南韓外交部長趙兌烈在國會答詢時表示，美國能源部內部還在掌握狀況，是否將南韓列為敏感國家，仍未確定。

路透社報道，特朗普日前宣布4月2日起對美國所有貿易夥伴實施「對等關稅」，包括南韓、印度等國家。崔相穆在內閣會議上表示，在對等關稅生效前，南韓已和美國就關稅措施、加強能源及造船合作展開對話。