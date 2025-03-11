外交消息：特朗普政府擬將南韓列為敏感國家 與中俄朝敘利亞「睇齊」

南韓代理總統崔相穆周二(11日)表示，美國總統特朗普的「美國優先」政策已開始針對南韓。另有外交消息指，美國能源部正考慮將南韓列入「敏感國家」名單。南韓外交部長趙兌烈在國會答詢時表示，美國能源部內部還在掌握狀況，是否將南韓列為敏感國家，仍未確定。
路透社報道，特朗普日前宣布4月2日起對美國所有貿易夥伴實施「對等關稅」，包括南韓、印度等國家。崔相穆在內閣會議上表示，在對等關稅生效前，南韓已和美國就關稅措施、加強能源及造船合作展開對話。
崔相穆：全力尋求韓美雙贏
南韓是美國關鍵的亞洲盟友，崔相穆指，特朗普威脅「全力向(南韓)施壓」，他日前對美國國會聯席會議發表演說時，點名南韓稱將徵收高關稅。
崔相穆在內閣會議上表示：「(南韓)政府只會考慮國家利益，以『冷靜且靈活』的方式作回應，並盡全力尋求韓美雙贏協議。」
韓聯社引述外交消息指，美國能源部正在徵詢旗下研究機構意見，以決定是否從4月15日起將南韓列為敏感國家。另有消息指，能源部傳給研究機構的公文，包括將南韓等4國增列為敏感國家的方案。
中俄韓敘已列敏感國家
中國、俄羅斯、敘利亞、北韓已被列入敏感國家名單。能源部官網資料顯示，被納入名單的原因包括國家安全、禁止核武擴散、區域動盪、威脅國家經濟安全、支持恐怖主義等。
恐阻學術研究
韓聯社指出，如果南韓被列為敏感國家，恐妨礙該國研究人員在美國國家研究機構和大學參與核能、人工智能(AI)、量子技術等尖端研究領域。
特朗普為何針對南韓？
分析認為，特朗普政府此舉是在警告南韓政界近日興起的「自主核武裝論」。南韓外交部僅表示，正在與美國當局了解及確認情況。