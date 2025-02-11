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國際
2025-02-11 17:20:02

外國滋事遊客向札幌雪祭職員擲大雪球　網民揭連串惡行

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男子向義工投擲大雪球，令義工臉部留下紅印。(影片截圖)

男子向義工投擲大雪球，令義工臉部留下紅印。(影片截圖)

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日本的札幌雪祭再遇外國迷惑旅客滋擾，一名疑為美國的網上直播主在札幌雪祭故意用大雪球擲向一個義工，令他臉部受傷。雖然一對德國的遊客協助報警，但仍他開脫。然而日本及多地網民，揭發這位直播主不是在網上進行滋擾行為，日本網民就要求將這些遊客趕走。

一名在直播網站「Kick」營運的直播主DBR6，上周末（8日）在札幌雪祭期間拍片在網上直播，並特別作了一個大雪球，表示會向下一位路過的人擲雪球，明顯是為作惡作劇。之後一名雪祭義工路過工作時，DBR6向他擲雪球，義工臉上留下紅印及有傷痕，由於義工對DBR6的意圖不明，因此對事件仍一臉茫然。雖然一對注意到事件的德國情侶試圖上前指責DBR6，不過DBR6卻聲稱自己已經道歉。該對德國男女其後找來日本的警察，但是可能警員語言不通而沒有作出處理，並讓DBR6離開。DBR6其後還洋洋得意表示：「如果要找警察，至少也要讓我得到麻煩吧。」他再說：「看，警察都喜歡我。」又取笑日本人很易對付。

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外國迷惑系直播主DBR6在日本滋事引起關注。(網上圖片) DBR6還向義工裝作友好。(影片截圖) 兩名德國遊客上前干涉。(影片截圖) 兩名德國遊客拍下DBR6的相片時他還非常囂張。(影片截圖) 兩名德國遊客曾試圖找警察阻止DBR6。(影片截圖) 兩名警察沒有作出處理就放行。(影片截圖)

不過事件引起日本網民及在日本居住的外國人注意，DBR6在網上受到批評，而他也被迫關閉在「Kick」的直播頻道。而在傳媒注意到事件後，札幌市表示會加派警察巡邏。然而日本網民就非常憤怒，一方面質疑警員沒有作出適當應對，同時也覺得義工還不覺得是被欺負才讓對方可以得逞。有網民又批評，「Kick」直播平台充斥這種惡意行為的直播主，應全部禁止他們入境。而在DBR6的其他社交平台，也不是見到他在世界各地一些惡劣行為的影片，網民又指DBR6近期正身處北海道，並曾作出在酒店房內撒尿及強迫便利店內的人陪他唱歌等。

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