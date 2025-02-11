外國滋事遊客向札幌雪祭職員擲大雪球　網民揭連串惡行

日本的札幌雪祭再遇外國迷惑旅客滋擾，一名疑為美國的網上直播主在札幌雪祭故意用大雪球擲向一個義工，令他臉部受傷。雖然一對德國的遊客協助報警，但仍他開脫。然而日本及多地網民，揭發這位直播主不是在網上進行滋擾行為，日本網民就要求將這些遊客趕走。

一名在直播網站「Kick」營運的直播主DBR6，上周末（8日）在札幌雪祭期間拍片在網上直播，並特別作了一個大雪球，表示會向下一位路過的人擲雪球，明顯是為作惡作劇。之後一名雪祭義工路過工作時，DBR6向他擲雪球，義工臉上留下紅印及有傷痕，由於義工對DBR6的意圖不明，因此對事件仍一臉茫然。雖然一對注意到事件的德國情侶試圖上前指責DBR6，不過DBR6卻聲稱自己已經道歉。該對德國男女其後找來日本的警察，但是可能警員語言不通而沒有作出處理，並讓DBR6離開。DBR6其後還洋洋得意表示：「如果要找警察，至少也要讓我得到麻煩吧。」他再說：「看，警察都喜歡我。」又取笑日本人很易對付。