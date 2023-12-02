外國男子和父親外出忘帶鑰匙　請愛貓幫忙開門　網友讚「年度最佳影片」

TikTok 用戶桑蒂（santi）某天和爸爸出門，二人卻都忘記帶鑰匙被鎖在門外，3隻愛貓全都在門口隔著玻璃看着。

別人家的貓總是不會讓人失望！TikTok 用戶桑蒂（santi）表示某天他和爸爸出門，2個人都忘記帶鑰匙被鎖在門外。幸好，家裡不能說是完全沒人，他們的3隻愛貓全都在門口隔著玻璃看着，表情像是在說，「你們怎麼還不進來？」

外國一名男子某天和爸爸出門，結果雙雙忘記帶鑰匙被反鎖門外，竟異想天開哀求屋內的3隻愛貓幫忙開門，沒想到其中一隻聰明的橘貓真的輕盈一跳打開了門，讓男子感激涕零。

愛貓成功開門

桑蒂原本以為從頭到尾都坐在門邊好像很關心這一切的2隻貓咪可能會有所行動，沒想到最後卻是一直坐在櫃子上看熱鬧的橘貓「卡拉」決定來拯救他們。只見牠輕盈地一躍，靈活的手就把門鎖打開，桑蒂和爸爸簡直不敢相信，愛貓真的幫他們開了門，可以看到影片中2人又笑又叫，興奮到不行。

事後桑蒂說，為了表達感謝之意，他們給了卡拉牠最愛的鮪魚罐罐，「我們真的愛死牠了」。

而桑蒂也將這段貓咪救主的影片上傳分享，沒想到竟吸引了3百多萬次的點閱，網友們都被卡拉的聰明打動，「卡拉：要我開門？看你拿幾天份的食物來換」、「年度最佳影片啊」、「幸好你的貓會開門…噢完了，你的貓會開門」。