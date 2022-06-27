多毛症女生鬚被笑怪胎 剃鬚15年一個原因放棄 「做回自己最重要」

做番自己最緊要！居於澳洲墨爾本的26歲女子科爾曼(Morgan Coleman)，11歲起一直受多毛症(hirsutism)困擾，面頰、下巴和頸部生出長長的濃密毛髮，如果不剃掉，就像個蓄鬍子的大漢。

她說，那時受盡同學的冷酷言語欺凌，「很恐怖，被孤立，那些小孩子與年輕人都很毒舌，我被嚴重欺凌了很多年，對學校生活沒有很多美好的回憶」，一些討厭的人說很多尖酸刻薄的話，說甚麼「你很醜」、「你是個怪胎」、「你是男人」、「你是變性人」、「去剃鬚吧」等等。

科爾曼會用盡各種工具除掉面頰上的毛髮，2011年接受過電解脫毛療程，但不成功，「鬍子」仍會長出來，直至去年1月，她才確診患上多毛症和多囊卵巢綜合症(polycystic ovary syndrome，PCOS)，其中PCOS是女性因雄性激素分泌上升所導致的病症，患者會有月經失調、面部生毛等症狀，生育機會也會下降。