日本棒球巨星大谷翔平周四（29日）突然在社交網站公布婚訊，但就未有透露女方身份。他表示因為不想在球季開始時有任何干擾，本來想更早地宣布，但一些行政工作問題拖延過程。
突然在Instagram公布婚訊
香港時間29日下午，大谷突然在Instagram公布婚訊：「感謝你一如以往的支持，雖然快將開季，不過今日我想向大家報告我的婚訊。加盟一支新球隊適應新的環境，我們兩人（加上一隻狗）也希望能互相支持及共同努力，與支持者一同前進。」他也表示結婚對象對自己來說非常地特別，因此想讓每個人都知他現在已經結婚！
在聲明中他未提及女方名字及身份，只表示是「日本人女性」，同時大谷翔平表示3月1日會舉辦記者會接受訪問，希望傳媒不要在未得到許可情況下，向雙方家族採訪。儘管兩人在很多方面都尚有不足，但大谷翔平仍希望大家可以用溫暖的目光注視且支持著他們。
日本女生集體「失戀」
大谷翔平向來與緋聞及醜聞絕緣，是大眾眼中的完美運動員。今次他公布婚訊，自然令不少女性被動失戀，大喊：「他竟然和我以外的女性結婚了！？」由於大谷未有透露妻子名字，不少女性也在其帖文下爭相認做其妻子：「他的結婚對象難道是我？」「不對，是我。」「是我的翔平。」
諧星吉田有里也同步發布喜訊
日本著名搞笑藝人吉田有里（通稱Yuriyan）更突然在Instagram開直播，標題為「緊急會見」，隨即秀出手上鑽戒，「我想你們應該很多人知道了...」、「嚇到你們真是不好意思」。但因為與大谷翔平官宣時間幾乎同步，在日本網絡成為熱話，「真的是你們兩個嗎？」、「有里是搞笑藝人，該不會是為了搞笑做假吧？」、「如果是真的，恭喜二位！」但不少人認為應該只是搞笑。