日本棒球巨星大谷翔平周四（29日）突然在社交網站公布婚訊，但就未有透露女方身份。他表示因為不想在球季開始時有任何干擾，本來想更早地宣布，但一些行政工作問題拖延過程。

突然在Instagram公布婚訊

香港時間29日下午，大谷突然在Instagram公布婚訊：「感謝你一如以往的支持，雖然快將開季，不過今日我想向大家報告我的婚訊。加盟一支新球隊適應新的環境，我們兩人（加上一隻狗）也希望能互相支持及共同努力，與支持者一同前進。」他也表示結婚對象對自己來說非常地特別，因此想讓每個人都知他現在已經結婚！

在聲明中他未提及女方名字及身份，只表示是「日本人女性」，同時大谷翔平表示3月1日會舉辦記者會接受訪問，希望傳媒不要在未得到許可情況下，向雙方家族採訪。儘管兩人在很多方面都尚有不足，但大谷翔平仍希望大家可以用溫暖的目光注視且支持著他們。

