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國際
2023-11-29 17:34:21

大阪世博倒數500日　成本急升引爭議俄羅斯宣布退出

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大阪世界博覽會。(資料圖片)

大阪世界博覽會。(資料圖片)

2025年日本大阪世界博覽會，將在明日（30日）起倒數500日。不過隨之而來的問題仍然甚多，其中除了墨西哥及愛沙尼亞因為國內問題而退出，俄羅斯亦決定退出參展，而日本媒體報道，現時仍有大量的國家未開始展館的建設計劃，還有日本政府的負擔亦隨成本上升增加，令東京與大阪兩個日本大都市圈有意見分歧。

隨着沙特阿拉伯的利雅德，獲得2030年世界博覽會的主辦權，2025年的一屆卻仍存在大量問題有待解決。根據日本媒體的報道，至今未有一個外國的展館開始建造工程，而且有超過一半更未尋找承建商。而早前，墨西哥就因為預計明年大選，因為結果難料擔心難以獲得資金而放棄參展，至於愛沙尼亞也因為經濟問題而退出。而在法國巴黎舉行的世博會大會，俄羅斯代表亦在發言時指，無法與主辦國日本取得充分的溝通，同樣宣布退出，令現時參與展出的國家及地區等，減至159個。

大阪世博會場模擬圖。(互聯網)

大阪世博會場模擬圖。(互聯網)

東京大阪兩地意見分歧

另一個困擾日本的問題是成本。日本媒體指，除了從原本預算1,250億日圓增至2,350億日圓（約124.38億港元）的會場建設費用外，日本政府還需要承擔837億日圓（約44.3億港元）的額外費用，而且有關費用也有可能隨通脹增加。雖然有關建設費用是日本政府、大阪市與府政府以及商界攤分，然而有關的開支對於日本大阪及東京都市民出現分歧的意見。

日本媒體表示，在大阪進行街訪，多數的人都在期待着世博會的舉行，不少人期望有關的投入可以取得更多的效果，又認為有助大阪經濟上升。然而在東京卻有截然不同的意見，有人認為認更有效地使用國家的資金，並認為日本已毋須透過世博向世界展示甚麼。然而以大阪為根據地的日本維新會眾議院代表馬場伸幸就指，日本不可能中止主辦世界博覽會，因為這將會令日本失信於世界，往後就很難再申辦國際大型活動。

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