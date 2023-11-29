大阪世博倒數500日　成本急升引爭議俄羅斯宣布退出

2025年日本大阪世界博覽會，將在明日（30日）起倒數500日。不過隨之而來的問題仍然甚多，其中除了墨西哥及愛沙尼亞因為國內問題而退出，俄羅斯亦決定退出參展，而日本媒體報道，現時仍有大量的國家未開始展館的建設計劃，還有日本政府的負擔亦隨成本上升增加，令東京與大阪兩個日本大都市圈有意見分歧。

東京大阪兩地意見分歧

另一個困擾日本的問題是成本。日本媒體指，除了從原本預算1,250億日圓增至2,350億日圓（約124.38億港元）的會場建設費用外，日本政府還需要承擔837億日圓（約44.3億港元）的額外費用，而且有關費用也有可能隨通脹增加。雖然有關建設費用是日本政府、大阪市與府政府以及商界攤分，然而有關的開支對於日本大阪及東京都市民出現分歧的意見。

日本媒體表示，在大阪進行街訪，多數的人都在期待着世博會的舉行，不少人期望有關的投入可以取得更多的效果，又認為有助大阪經濟上升。然而在東京卻有截然不同的意見，有人認為認更有效地使用國家的資金，並認為日本已毋須透過世博向世界展示甚麼。然而以大阪為根據地的日本維新會眾議院代表馬場伸幸就指，日本不可能中止主辦世界博覽會，因為這將會令日本失信於世界，往後就很難再申辦國際大型活動。