大阪世博英國館連橫「關公事件」　267蚊個下午茶用紙杯大使英文拍片火上加油

日本大阪世界博覽會的英國館內，提供的下午茶在日本網上引發爭議。事緣是有網民表示，他們在英國館享用價值5,000日圓（約267.2港元）的一個下午餐套餐，與原來提供的質素不同，英式鬆餅數量亦減少了，而且原本的瓷杯更變成紙杯。英國世博會大使戴維森（Carolyn Davidson）原本在周二（4月29日）發布一段影片，卻因為只有英文而再受批評，結果周四（1日）在社交平台X再發放配日語字幕影片為事件解畫。
根據日本媒體的報道，英國館的豪華下午茶餐，確實在最初是用上瓷杯，而且鬆餅原本是有2個。然而隨着時間推移，在近日網上上傳的圖片，下午茶價格沒有下調，但品質卻明顯變低，當中鬆餅變成只有1個，而且紅茶變成用紙杯盛載，蛋糕也只是一般西餅店似的款式。其中一個網民在X發布的圖片說：「菜單上顯示的，原本是2個鬆餅。但端上來只得1個。」他又指：「英國人雖然有很多時比較粗心大意，不過從工作上的經驗來說，他們是一個很善良的民族。對於外國人的意見，我想要表達得清楚。」
大使解畫全英文再捱轟
英國的世博會大使戴維森周二原本以英語及英文字幕進行解釋，不過再次引起網民的批評。到周四在X發布一段約2分鐘的影片，以日語及日文字幕為有關事件致歉：「我們已收到來自各方指未能滿足入場人士期待的意見，並已改善一部份的服務。現時開始，下午茶會用瓷杯代替紙杯。我們將會繼各位繼續提供舒適及滿意的體驗。」戴維森又在影片表示，英國館的菜單靈感來自英國四個構成國，以展示英國各地的文化，並希望藉此吸引入場人士親身去到英國觀光。
在最初的發文者透露，英國大使館方面已經與他聯絡溝通。發文者表示，不希望對英國的誹謗及中傷會持續，並指讓世博會成功需要各方的努力。
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