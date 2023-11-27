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國際
2023-11-27 16:29:21

大阪迎世博將禁止路上食煙　商會籲增三倍吸煙所

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大阪計劃在2025年禁止在路上吸煙，但被批評吸煙所不足。(網上圖片)

大阪計劃在2025年禁止在路上吸煙，但被批評吸煙所不足。(網上圖片)

為迎接2025年的大阪世界博覽會， 日本大阪市計劃在2025年1月起，在全市實施禁止在路上吸煙，並會在市內設立120個吸煙所，不過市內的商會認為完全不足夠，呼籲市政府增加多3倍的吸煙所。

大阪自2007年已經開始制定法例，逐步禁止在大阪市內吸煙，由最初的梅田、難波及御堂筋一帶的市政府及公眾地方開始，在2019年擴展至戎橋及心齋橋一帶，2020年到大阪車站及天王寺車站的周邊，違規者被罰款1,000日圓。不過根據日本媒體的現場觀察，在當地設立的吸煙所不足，令到一些吸煙所出現排隊的人龍，有人更表示，每次吸煙都要走15分鐘。傳媒指，早在2010年，東京的千代田區已實施全區禁止路上吸煙，而且罰款金額為2,000日圓。不過有關的規定令到吸煙人士轉到不受規管的地方吸煙。

日本部份地區禁止在路上吸煙。(網上圖片)

日本部份地區禁止在路上吸煙。(網上圖片)

大阪去年起，就計劃在市內設立80所由市政府建立的吸煙所，以及招募民間機構另立40所吸煙所，共120所以解決路上吸煙問題。有關的數字主要是依靠去年的一次網上調查，指有21%的吸煙者會在路上吸煙，而市政府預計在2025年，大阪約有63萬煙民作推算，估計有13.5萬會在路上吸煙，而認為有關數字已經足以應付。

商會憂吸煙所不足影響客源

然而大阪的商會認為，有關的建議並不足夠並擔心會影響顧客的到來，故商會委託了私人機構調查，並以禁煙有效的京都周邊作為統計模型，認為大阪市的車站有267處適合設立吸煙所，加上在繁忙街道及食肆密集區的人口需要，估計實際上需要設立367所吸煙所。商會在今年初向大阪市政府提出有關的要求。大阪市就表示，在實施有關禁煙之後，將會每年檢討有關吸煙所的使用狀況，並且作出靈活的應對。不過有研究吸煙規例的日本煙草公司指，雖然在紐約的公園及首爾的鬧市有禁煙的規定，但在大城市的路上完全禁煙是沒有先例。

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