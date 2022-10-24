大韓航空降落宿霧機場衝出跑道　機上173人全部安全(有片)

大韓航空(Korean Air Lines) 一架載有173人的空中巴士(Airbus)SE A330客機，昨日深夜在菲律賓宿霧國際機場降落時衝出跑道，社群媒體上未經證實的現場照片顯示機體出現大面積損壞，前起落架折曲，慶幸事件中無人受傷。

《路透社》(Reuters)報道，根據今天發布的聲明，大韓航空一架空中巴士SE A330寬體客機從首爾飛往宿霧後兩度嘗試在惡劣天氣下降落，並於當地時間23時07分第3次嘗試降落時衝出跑道。 大韓航空表示，旗下一架載有173人的班機昨天深夜在菲律賓宿霧國際機場降落時衝出跑道，所幸無人受傷，所有乘客均安全撤離。這架編號KE361航班上的乘客「已被護送至3間當地酒店，並已安排好替代航班」。

大韓航空：將採取措施防止事故再次發生 大韓航空社長Woo Kee-hong在官網發布道歉信，指將與當地飛航單位進行完整調查，韓國方面將釐清出事原因。他表示，公司依舊致力於安全運營的承諾，並將盡最大努力採取措施防止事故再次發生。 大韓航空於上月底一架客機在英國倫敦希斯路機場，與一架冰島航空發生輕微碰撞，兩架客機輕微損毀，同幸無人受傷。