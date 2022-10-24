大韓航空降落宿霧機場衝出跑道　機上173人全部安全(有片)

大韓航空(Korean Air Lines) 一架載有173人的空中巴士(Airbus)SE A330客機，昨日深夜在菲律賓宿霧國際機場降落時衝出跑道，社群媒體上未經證實的現場照片顯示機體出現大面積損壞，前起落架折曲，慶幸事件中無人受傷。
《路透社》(Reuters)報道，根據今天發布的聲明，大韓航空一架空中巴士SE A330寬體客機從首爾飛往宿霧後兩度嘗試在惡劣天氣下降落，並於當地時間23時07分第3次嘗試降落時衝出跑道。
大韓航空表示，旗下一架載有173人的班機昨天深夜在菲律賓宿霧國際機場降落時衝出跑道，所幸無人受傷，所有乘客均安全撤離。這架編號KE361航班上的乘客「已被護送至3間當地酒店，並已安排好替代航班」。
大韓航空：將採取措施防止事故再次發生
大韓航空社長Woo Kee-hong在官網發布道歉信，指將與當地飛航單位進行完整調查，韓國方面將釐清出事原因。他表示，公司依舊致力於安全運營的承諾，並將盡最大努力採取措施防止事故再次發生。
大韓航空於上月底一架客機在英國倫敦希斯路機場，與一架冰島航空發生輕微碰撞，兩架客機輕微損毀，同幸無人受傷。
1998 built Korean Air Airbus A330-322 aircraft (HL7525) carrying ot flight KE631 from Seoul (ICN) overshot the runway at Cebu International Airport (CEB) after attempting to land twice due to poor visibility on 23rd October.— FL360aero (@fl360aero) October 23, 2022
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