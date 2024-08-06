大韓航空飛蒙古客機遇強烈氣流14傷 滿地飛機餐(有片)

大韓航空一架載有281名乘客的客機遇氣流，造成10名乘客和4名空中服務員頸部和背部疼痛受傷。客機周日早上8時10分從南韓仁川機場飛往蒙古，起飛1小時30分鐘後遇到強烈氣流，於34,100呎高空、中國天津機場附近上空遇上雷暴，飛機急速下降晃動約15秒。照片可見飛機餐散落在通道，可見機身當時劇烈搖晃，幸事件並無造成機上人員嚴重受傷，客機亦安全飛抵蒙古。報道指，乘客著陸一刻均拍掌慶幸平安。大韓稱，著地後傷者立即接受治療，毋須入院。

不少乘客在網上分享險象環生經歷，其中一人受訪表示，自己預計前往蒙古旅行6天，飛機遇到亂流的當下他剛吃完飯，飛機急速俯衝，腦海也瞬間閃過自己是否會死的念頭。也有人說，以為飛機會墜毀。另有人稱，飛機在毫無預兆下突然向下墜，所有人的飛機餐拋起，果汁濺往椅背，天花板有醬汁。他又指無扣安全帶的乘客被拋飛，其中一人頭撞天花板後摔落通道上。他的衣服也倒滿果汁，慶幸當時點了果汁，而非熱咖啡或食杯麵，否則會燙傷。

客機遇氣流｜「像坐過山車」

事件亦令人想起新加坡航空造成1死多傷的氣流事件。有乘客稱，事發一刻尖叫聲四起，「我聽過最近氣流很強勁，估不到是真的」。另一名網民表示，與家人一同搭韓航往蒙古，當時像坐過山車，感到無重狀態，前面的餐盤掉到地上，孩子的果汁倒滿他的頭，遇到這樣的氣流，真是會心臟病發，又說一定要扣上安全帶。

客機遇氣流｜取消供應杯麵提早派餐

由於全球氣候變化導致客機遇上強氣流變得頻繁，大韓早前已宣布，將自本月15日起停止在長途航班經濟艙提供杯麵，以防止飛機遇氣流搖晃導致搭客燙傷。報道稱，大韓亦在飛機降落前提早完成派餐等機艙服務，以免臨近降落會遇到較強勁的氣流。