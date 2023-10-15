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國際
2023-10-15 16:15:39

天文奇觀「日環食」現身美洲上空　民眾爭睹「火環」奇景

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天文奇觀「日環食」現身美洲上空　民眾爭睹「火環」奇景

香港時間15日午夜0時16分起天文奇景日環食在太平洋東北部登場，最佳觀地點在美洲，美國西部數州都可看到日環食奇景。

環食帶從太平洋東北部開始，向東南方延伸。中間經過美國、墨西哥、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、哥倫比亞、巴西等國，最後在巴西東部的大西洋海面上结束。

只有月球距離地球最遠時才發生

美國境內的最佳觀測點則有俄勒岡、內華達、猶他、新墨西哥和德克薩斯等州份，最後從墨西哥灣海岸的聖體市（Corpus Christi）結束。其他地區的居民若是天候狀況佳，也有機會可以看到日偏食。

所謂的日環食，是月球經過地球和太陽之間時，阻擋了大部分的陽光所致。只有在月球距離地球最遠的時候才會發生，當日環食發生時，地球上的人就可看到令人難以置信的「火環」現象。

欣賞時一定要使用太陽觀測眼鏡

NASA 科學任務理事會副管理員福克斯博士（Dr. Nicola Fox）表示，日環食相當罕見，能夠親見目睹真的是非常難得。

不過NASA也提醒民眾，欣賞日環食時一定要使用太陽觀測眼鏡，勿配戴一般太陽眼鏡，也千萬不要透過相機鏡頭、望遠鏡或任何其他光學設備直視太陽，因為太陽光線會穿透濾鏡，造成嚴重的眼睛損傷。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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