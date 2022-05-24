天生無下巴 受盡欺凌 美漢信自己贏得美豔妻

美國芝加哥41歲Joseph Williams天生患有「耳面症候群」(otofacial syndrome)，一出世便沒有下顎，只得上半臉，無法講話、吃東西、正常呼吸，從小飽受欺凌之苦，一度想要輕生。後來他決定不受病魔影響，欣然接受自己的樣貌，終於在2019年遇上生命中的另一半，如今他倆生活幸福美滿。

從來沒有吃過東西

無法說話的Joseph靠手語、寫字及手機與人通；進食也是將食物攪拌，再以特殊導管輸入胃部，攝取養分，所以他實際上從沒吃過任何食物。

他表示，出生時的樣子嚇親媽咪：「我有一個孖生兄弟，但未出世已死。我出生幾日就被送去市區的大醫院，利用自己的骨與皮膚進行多次移植手術，嘗試重建下顎，但長大後身體出現排斥，結果失敗，最終被送去領養家庭。」Joseph兩歲開始學手語，後來用紙筆及手機輸入與人溝通。在成長過程中，被他樣貌嚇到逃跑、大叫、大喊的大有人在，令Joseph十分痛苦，一度想要輕生。