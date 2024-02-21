女子受邀坐8小時車參加同事婚禮　到場才被告知「不能吃晚宴」

該名女子在Reddit論壇上發文提到，在20多歲時，曾受邀參加同事的婚禮，單趟車程要8個小時，來回16個小時，於是她和另一名同事決定一起租車前往，並預訂了當天的住宿和隔天的早餐，這是除了家人、親戚外，自己參加的第一場婚禮，所以感到相當榮幸。

參加婚禮時常遇到各種奇葩事情，國外一名女子就分享，自己受邀參加同事的婚禮，沒想到開了8個小時的車抵達後，才發現他們只被邀請參加結婚儀式，晚上的宴會則不能參加，讓她相當傻眼。

租車來回16個小時卻只准觀禮

該名女子在Reddit論壇上發文提到，在20多歲時，曾受邀參加同事的婚禮，單趟車程要8個小時，來回16個小時，於是她和另一名同事決定一起租車前往，並預訂了當天的住宿和隔天的早餐，這是除了家人、親戚外，自己參加的第一場婚禮，所以感到相當榮幸。

當天開車抵達後，女子下訂住宿的民宿老闆娘人很友善，開車送她們去教堂，婚禮會場布置得相當溫馨可愛，大家一起開心拍照後，再搭車前往接待處，準備享受晚宴。

沒想到在座位表上，兩人遲遲找不到自己的名字，詢問司儀後，對方先是查看了她們的邀請函，接著便告知她們只被邀請到教堂參加儀式，還有宴會後的酒席（after party），但沒有受邀參加晚宴，於是兩人只能尷尬的離開現場，並自行找餐廳解決晚餐。

晚上7點酒席開始後，兩人回到會場，發現所有人都喝得酩酊大醉，這才得知大家都已經喝了5個小時，她們兩人是唯一的「晚間客人」，事後新娘告知，她只邀請了自己同部門的人參加晚宴，會邀請她們是因為老闆說這樣才是有禮貌的做法，讓女子失望表示「我們以為和她是朋友」。

於是她把自己的經驗po上網，提醒大家參加婚禮前務必「看清楚請柬」再決定是否參加。貼文引發不少回響，有網友留言「可以只邀請參加早上或是晚上，但是單單排除晚宴是不禮貌的」「少準備兩個人的份量是能省到多少錢？」。

