女子持續咳嗽6個月不是肺病 原來患這種癌症

馬來西亞一名54歲女子持續咳嗽6個月，最後甚至咳出血，她這時才求醫。醫生為她染血又沒有感染或異常，其他檢查也沒有任何發現，最後從腹部至頸部做電腦掃描，發現甲狀腺(thyroid gland)擴大，再用支氣管內窺鏡超聲波檢查，終於找到「原兇」——甲狀腺有凸起物體，切片化驗後證實屬惡性腫瘤，診斷患了乳頭狀甲狀腺癌(papillary thyroid cancer)。

癌症｜無發燒無呼吸困難 醫生須「高度存疑」才診斷出

此個案刊登於醫學期刊《 American Journal of Case Reports》，醫生指咳血並非乳頭狀甲狀腺癌常見的初期徵兆，需要「高度存疑」和經過全面檢查才會診斷出。咳血是肺癌、支氣管炎和肺炎的常見病徵。該名女病人並未有發燒，也沒有呼吸困難或其他病徵，但她有曝露於輻射的歷史，那是導致甲狀腺癌的高危因素，其親屬並未有人患過甲狀腺癌。

醫生觸摸該名患者頸部並未發現腫脹或腫塊，檢查顯示甲狀腺功能亦正常。連串檢測都找不到原因，最後做電腦掃描和超聲波檢查才發現甲狀腺擴大並局部壓著氣管，以及有很多小瘤，而小瘤有鈣化細點，是癌症明顯徵狀。鑑於腫瘤的體積大，並懷疑癌細胞已擴散到附近周圍，那名女患者需切除整個甲狀腺。在手術後，該病人亦需接受兩輪放射治療。甲狀腺位於頸前方，負責調節身體的新陳代謝，分泌荷爾蒙控制身體使用能量的速度和製造蛋白質等。