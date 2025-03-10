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國際
2025-03-10 11:33:00

女子游水遭鯊魚襲擊　夫婦奮不顧身落水拖上岸(有片)

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女子游水遭鯊魚襲擊，獲夫婦奮不顧身落水拖上岸。(X)

女子游水遭鯊魚襲擊，獲夫婦奮不顧身落水拖上岸。(X)

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澳洲上周五(7)有名57歲女子在海邊游泳時，遭一條鯊魚攻擊，腿部當場被咬掉一大塊，幸獲現場一對夫婦奮不顧身落水將她拖上岸，女子被救出水面時更因劇痛慘叫不斷。

綜合報道，悉尼南部郊區邦迪納(Bundeena)某處海灘， 57歲女子Mangyon Zhang7日下午約1時半，正在距離岸邊約10米位置玩直立板期間，突然遭鯊魚攻擊，腿部被咬下一大塊肉。女子的慘叫聲吸引附近一對夫妻注意，他們不顧危險地將女子從海中拖出，並趕忙通報警，救援人員趕抵後立刻為傷者包紮，後因傷情危急由直升機運送至醫院治療。當地警局發言人表示：「目前已關閉事發地點附近的海灘，以調查鯊魚的種類，請民眾遵守標誌並遵循救生員指示，將再另行通知海灘開放的時間」。報道提到，近幾星期，多次有人發現牛鯊的蹤影，相關部門根據傷者的傷口圖像，推斷牛鯊很可能是今次襲擊事件的元兇。

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救援人員趕抵後立刻為傷者包紮，後因傷情危急由直升機運送至醫院治療。(網上圖片) 救援人員趕抵後立刻為傷者包紮，後因傷情危急由直升機運送至醫院治療。(網上圖片) Mangyon非常感激救她的夫婦，更幽默地說：「現在打算去買彩票」。(網上圖片)

事主：我本應死了　現在打算去買彩票

Mangyon的家人事後表示，Mangyon的右腿外側、小腿、大腿和大腿內側有相當嚴重的傷口，失血過多，但幸未有傷及動脈，她在接受長達4小時手術後，情況穩定，精神亦出奇地好。她說，Mangyon在事發時沒有看到鯊魚，只是突然感到痛楚、麻痺和看到大量的血，要點時間才意識事件，但她無法移動身體，亦怕濺起水花，再度引起鯊魚注意，她當時以為自己要被溺斃。Mangyon醒來第一句話是「我本應死了，但那個人救了我的命」，她非常感激救她的夫婦，更幽默地說：「現在打算去買彩票」。

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