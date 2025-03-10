女子游水遭鯊魚襲擊　夫婦奮不顧身落水拖上岸(有片)

澳洲上周五(7日)有名57歲女子在海邊游泳時，遭一條鯊魚攻擊，腿部當場被咬掉一大塊，幸獲現場一對夫婦奮不顧身落水將她拖上岸，女子被救出水面時更因劇痛慘叫不斷。

綜合報道，悉尼南部郊區邦迪納(Bundeena)某處海灘， 57歲女子Mangyon Zhang於7日下午約1時半，正在距離岸邊約10米位置玩直立板期間，突然遭鯊魚攻擊，腿部被咬下一大塊肉。女子的慘叫聲吸引附近一對夫妻注意，他們不顧危險地將女子從海中拖出，並趕忙通報警，救援人員趕抵後立刻為傷者包紮，後因傷情危急由直升機運送至醫院治療。當地警局發言人表示：「目前已關閉事發地點附近的海灘，以調查鯊魚的種類，請民眾遵守標誌並遵循救生員指示，將再另行通知海灘開放的時間」。報道提到，近幾星期，多次有人發現牛鯊的蹤影，相關部門根據傷者的傷口圖像，推斷牛鯊很可能是今次襲擊事件的元兇。