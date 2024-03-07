女子請病假沒上班 睡醒驚見老闆站在床邊揮手 嚇到傻

外國一名女子近日在TikTok講述其毛骨悚然遭遇，稱較早時因病沒有上班，在家中迷糊醒來時，一睜眼便驚見老闆竟然站在她床邊揮手，令她驚慌不已，起初還以為自己「燒上腦」。

女事主Mish表示，「當日我請假在家中睡覺休息，但不久我醒來時，老闆就站在我床尾，說他來接我上班」，短片旋即引來670萬次瀏覽，不少網民留言抱不平︰「若你無邀請他來你家，那根本就是犯罪。他無權進入你睡房」、「換著是我，我一定會告他」。

在「群情洶湧」下，Mish在後續另一條片中詳細講述，指她住在距上班餐廳約15分鐘路程的地方，屋內尚有一位男室友，他睡一樓，她則睡二樓。