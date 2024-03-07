女子請病假沒上班 睡醒驚見老闆站在床邊揮手 嚇到傻

外國一名女子近日在TikTok講述其毛骨悚然遭遇，稱較早時因病沒有上班，在家中迷糊醒來時，一睜眼便驚見老闆竟然站在她床邊揮手，令她驚慌不已，起初還以為自己「燒上腦」。
女事主Mish表示，「當日我請假在家中睡覺休息，但不久我醒來時，老闆就站在我床尾，說他來接我上班」，短片旋即引來670萬次瀏覽，不少網民留言抱不平︰「若你無邀請他來你家，那根本就是犯罪。他無權進入你睡房」、「換著是我，我一定會告他」。
在「群情洶湧」下，Mish在後續另一條片中詳細講述，指她住在距上班餐廳約15分鐘路程的地方，屋內尚有一位男室友，他睡一樓，她則睡二樓。
Mish講述事件時猶有餘悸︰
室友到花園練結他 沒鎖上大門
Mish續說，當日早上她因腸胃不適向餐廳請假，然後便上床睡覺。室友通常會在早上練習結他，自彈自唱和抽煙，但因當日她在家睡覺，室友便去了後花園彈結他。室友見自己只身在屋外，便沒有鎖上大門，未料卻因此被老闆「入侵」，之後便出現在她床邊。
Mish表示，老闆當時聲稱有敲門，見無人應門，門又沒鎖便進來。他又聲稱入屋後曾叫她，但沒人應，於是便上二樓查看，「之後我便醒來，他就在我床尾，對我揮手」(standing at the foot of my bed, kind of waving at me)。
老闆︰以為你病不想駕車 我可以載你
當時老闆說︰「喂，我知道你請假，但可能你只是(因病)不想駕車，我可以載你，那你便可以上班」(I know that you called out, but maybe you just don’t wanna drive and I’ll drive you in and then you could still work)。
她起初還以為自己「燒上腦」發夢，搞清楚後立即義正詞嚴向老闆說她不打算上班，並指他的行為可恰當，要求他立即離開。網民聽罷整個故事後更怒不可遏，直呼是「噩夢」、「會報警」。後話是之後Mish仍然有在該餐廳上班，但最終因前男友到餐廳騷擾她，老闆決定解僱她。