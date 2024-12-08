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國際
2024-12-08 22:29:55

女歌手做泰式按摩lock頸致半身癱瘓 1個月後離世

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31歲的Phing Chayada因lock頸導致神經受損，最後死於與血管感染和腦部腫脹有關的併發症。(互聯網)

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做泰式按摩要小心。泰國一名女歌手因肩膀酸痛去按摩，按摩師幫她「扭轉頸部」(俗稱lock頸)後感不適，其後惡化至半身癱瘓，一個月後更不幸逝世，終年31歲。當地醫生促請按摩師不要為客人做「lock頸」，避免他們受傷。

女歌手Phing Chayada做了按摩兩天後，其後頸開始疼痛，然後右手無力，數星期後50%身體癱瘓。在周日，當地一個劇迷社交網群組更宣布了她的死訊。帖文稱，頸部脆弱，若太大力會令通往大腦的血管或脊髓受損。帖文呼籲避免頸部或脊柱按摩，若做了按摩後出現頭痛、嘔吐、頭暈或手腳無力，應立即看醫生。

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泰式按摩｜以為頸痛為正常酸痛再去按摩

Chayada於11月6日在社交網發文，講述lock頸導致癱瘓的經歷，報道指她12月已病逝。她生前在帖文中稱，以為後頸疼痛是按摩後的正常酸痛，只吃了藥舒緩疼痛。一星期後，手臂開始麻木，遂再去同一間店舖做按摩。

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泰式按摩｜做了3次按摩

第二次按摩時，按摩師為Chayada做了很多扭頸動作，兩星期後情況較之前嚴重，出現劇烈疼痛與僵硬。她指母親也是按摩師，不曾懷疑是按摩造成有關症狀，因此又去做按摩以舒緩。但第3次按摩後，Chayada的手臂除了麻木感，甚至無法正常郁動，並出現更強烈的神經性疼痛，刺痛與麻木感蔓延全身，直到最後右手無法舉起。

泰式按摩｜死於血管感染和腦部腫脹併發症

醫生診斷發現她的頸椎早已受傷，在按摩後導致神經受損，不幸演變成半身癱瘓，只能躺在床上。泰國傳媒指，Chayada最後死於與血管感染和腦部腫脹有關的併發症。

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