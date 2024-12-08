女歌手做泰式按摩lock頸致半身癱瘓 1個月後離世

31歲的Phing Chayada因lock頸導致神經受損，最後死於與血管感染和腦部腫脹有關的併發症。(互聯網)

做泰式按摩要小心。泰國一名女歌手因肩膀酸痛去按摩，按摩師幫她「扭轉頸部」(俗稱lock頸)後感不適，其後惡化至半身癱瘓，一個月後更不幸逝世，終年31歲。當地醫生促請按摩師不要為客人做「lock頸」，避免他們受傷。

女歌手Phing Chayada做了按摩兩天後，其後頸開始疼痛，然後右手無力，數星期後50%身體癱瘓。在周日，當地一個劇迷社交網群組更宣布了她的死訊。帖文稱，頸部脆弱，若太大力會令通往大腦的血管或脊髓受損。帖文呼籲避免頸部或脊柱按摩，若做了按摩後出現頭痛、嘔吐、頭暈或手腳無力，應立即看醫生。