女網紅廚房直播18禁　爐頭突起火險焚身(有片)

美國佛羅里達一名女網紅，近日變身辣廚娘在廚房進行18禁色情直播時，爐頭突然起火，瞬間變成火警現場，嚇得女網紅花容失色，令一眾觀看直播的網民與粉絲都嚇壞。

綜合報道，在色情平台擁有逾5000名粉絲的女網紅「HiHeyItsDani」於上周六(8月31日)進行18禁色情直播。網上影片顯示， Dani穿著性感衣裝，在廚房中正進行拍攝，後方的平底鑊突然冒出燶煙，隨即燒起來， Dani被嚇得不知所措，不斷驚聲尖叫。未幾一名男工作人員入鏡協助，但他沒有使用滅火器，而是找來毛巾，似乎想沾水滅火，但又不知為何沒有使用，眼見火愈來愈旺，Dani先離開，接著男子也離開鏡頭，轉頭再上前一手將著火平底鑊丟到地上，十分驚險。