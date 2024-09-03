女網紅廚房直播18禁　爐頭突起火險焚身(有片)

美國佛羅里達一名女網紅，近日變身辣廚娘在廚房進行18禁色情直播時，爐頭突然起火，瞬間變成火警現場，嚇得女網紅花容失色，令一眾觀看直播的網民與粉絲都嚇壞。
綜合報道，在色情平台擁有逾5000名粉絲的女網紅「HiHeyItsDani」於上周六(8月31日)進行18禁色情直播。網上影片顯示， Dani穿著性感衣裝，在廚房中正進行拍攝，後方的平底鑊突然冒出燶煙，隨即燒起來， Dani被嚇得不知所措，不斷驚聲尖叫。未幾一名男工作人員入鏡協助，但他沒有使用滅火器，而是找來毛巾，似乎想沾水滅火，但又不知為何沒有使用，眼見火愈來愈旺，Dani先離開，接著男子也離開鏡頭，轉頭再上前一手將著火平底鑊丟到地上，十分驚險。
網民：為何不先關火？
鏡頭沒有再看到火苗竄出，燒紅的電爐也沒再冒出大火，但Dani驚魂未定，仍不斷呼喊「噢，我的天」，最後要求男子把大門打開，影片到此結束。據指，事件沒有造成傷亡。這段色情廚房秒變恐怖火警直播的片段，隨即被網友們傳開並熱議，網民直呼「好恐怖！」、「注意安全是最重要的。」、「這樣滅火方法對嗎？」、「為何不先關火？」
警告：影片內容包含性感及危險畫面
🚨#WATCH: A live streamer, HiHeyItsDani, nearly burned down her kitchen in Orlando, Florida! 🔥 While cooking, an oil fire erupted. Panic ensued, and her boyfriend's attempt to help backfired. Thankfully, they managed to extinguish the flames without injuries! 🙏🏽🍳🏠 pic.twitter.com/Om1Kapsr4U— Chamalife (@ChamalifeX) September 1, 2024