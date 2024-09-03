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國際
2024-09-03 14:43:00

女網紅廚房直播18禁　爐頭突起火險焚身(有片)

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女網紅廚房直播18禁，爐頭突起火險焚身。(X)

女網紅廚房直播18禁，爐頭突起火險焚身。(X)

美國佛羅里達一名女網紅，近日變身辣廚娘在廚房進行18禁色情直播時，爐頭突然起火，瞬間變成火警現場，嚇得女網紅花容失色，令一眾觀看直播的網民與粉絲都嚇壞。

綜合報道，在色情平台擁有逾5000名粉絲的女網紅「HiHeyItsDani」於上周六(831)進行18禁色情直播。網上影片顯示， Dani穿著性感衣裝，在廚房中正進行拍攝，後方的平底鑊突然冒出燶煙，隨即燒起來， Dani被嚇得不知所措，不斷驚聲尖叫。未幾一名男工作人員入鏡協助，但他沒有使用滅火器，而是找來毛巾，似乎想沾水滅火，但又不知為何沒有使用，眼見火愈來愈旺，Dani先離開，接著男子也離開鏡頭，轉頭再上前一手將著火平底鑊丟到地上，十分驚險。

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Dani被嚇得不知所措，不斷驚聲尖叫。(X) Dani先離開，接著男子也離開鏡頭。(X) 男子再上前一手將著火平底鑊丟到地上。(X) 男子再上前一手將著火平底鑊丟到地上。(X) 鏡頭沒有再看到火苗竄出，燒紅的電爐也沒再冒出大火。(X)

網民：為何不先關火？

鏡頭沒有再看到火苗竄出，燒紅的電爐也沒再冒出大火，但Dani驚魂未定，仍不斷呼喊「噢，我的天」，最後要求男子把大門打開，影片到此結束。據指，事件沒有造成傷亡。這段色情廚房秒變恐怖火警直播的片段，隨即被網友們傳開並熱議，網民直呼「好恐怖！」、「注意安全是最重要的。」、「這樣滅火方法對嗎？」、「為何不先關火？」

警告：影片內容包含性感及危險畫面

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