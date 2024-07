YouTube頻道Buska in the Park上載影片顯示,一名騎兵騎著戰馬駐守皇家衛兵博物館門外,遊客排隊與他合照。此時一名穿黑色T恤及戴鴨舌帽的亞裔女遊客走近馬兒準備合照時,突被牠咬了右手手臂一下,遊客高叫痛苦走開,說了聲「Oh, my God!」。事件發生後,現場遊客與馬兒合照時站得更遠。